RAE华语节目 (请点击阅读)

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲： / Raly Barrionuevo, Lito Vitale – Pescador de hombres /Luciano Pereyra – Si no es muy tarde / La Beriso – Como olvidarme

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就在内部安全方面是否采取军事行动而进行辩论

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根据布宜诺斯艾利斯大学的调查数据，阿根廷是本地区生活成本最高的国家

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瓦卡穆尔塔石油和天然气产量创下历史纪录

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南美解放者杯：米内罗竞技队淘汰了圣洛伦索队

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众议院开始武装部队是否可以在政府称之为“恐怖主义”行为的框架下干预国内安全的问题。国防部长路易斯·佩特里出席了辩论会。

该倡议提议对《内部安全法》第 24,059 条第 27 条进行修改，但这遭到了反对派的反对。

反对派警告说，面对不同的内部冲突，武装部队的“镇压”自然会出现“隐蔽的戒严状态”。

该法案规定，如果发生“恐吓民众并引起骚乱”的行为，危机委员会可以要求国防部武装部队进行干预，以重建内部安全。

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阿根廷成为本地区生活成本最昂贵的国家。由于哈维尔·米莱政府的比索兑美元政策，生活成本甚至超过了欧盟的一些国家。

当比较阿根廷满足基本食品以及购买中档运动鞋或一升燃料所需的收入时，可以观察到这种情况。

这是根据布宜诺斯艾利斯大学经济科学学院阿根廷复苏研究中心 (RA) 进行的一项研究得出的。

与一些拉丁美洲国家、葡萄牙、西班牙、法国和德国相比，案例中使用了以美元最低工资购买基本消费品以及商品和服务的能力。

在阿根廷，基本消费产品需要 3 份最低工资，如果考虑到租房，则需要5 份最低收入。

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内乌肯省瓦卡姆尔塔的石油产量 7 月份平均日产量达到 41,3140 桶，创下历史新纪录。

这是自 1918 年该省发现原油以来的最高记录，而且这是在太平洋和大西洋原油进口影响日益加大的背景下发生的。

产量的增加的主要因素之一是运输能力的增加。

YPF 掌舵的主要石油公司计划未来扩大 瓦卡姆尔塔地层的抽油量和一些管道等工程，这将使我们能够加强这条通往国外市场的路线。

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圣洛伦索队周二在巴西贝洛奥里藏特球场0-1不敌米内罗竞技队，被南美杯淘汰。

圣洛伦索队的球员在输球后感到愤怒，并指责裁判倾向了当地球队。

此外，巴西警方还粗暴袭击了阿根廷球迷，并发射了催泪瓦斯，催泪瓦斯到达了比赛场地。

与预选赛中与阿根廷国家队和无数我国球队发生的情况一样，巴西军队的行为也非常严重。