RAE华语节目 (请点击阅读)

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歌曲： / Mercedes Sosa – Antiguos /Maná – Bendita tu luz / Carlos Gardel – Cuando tú no estás

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-一项研究表明，贫困加剧是阿根廷人最关心的问题

-哈维尔·米莱政府宣布劳工以及其他方面的改革

-委内瑞拉：举行支持和反对尼古拉斯·马杜罗政府的大规模游行

-阿根廷目前有八例猴痘病例

-埃隆·马斯克关闭了在巴西的 X 业务

-体育：飓风队是阿根廷足球唯一榜首

一项调查显示，贫困加剧是阿根廷的主要问题。

据咨询公司 Zuban Córdoba 称，十分之九的人认为社会状况是阿根廷最令人担忧的问题。

根据阿根廷天主教大学的调查数据显示，贫困率上升至 54%。

据该消息来源称，第二个问题是失业率的上升。

政治方面，例如针对前总统阿尔贝托·费尔南德斯的性别暴力指控，排在第十位。

国家政府根据国会6月批准的改革法案开始实施劳动力市场变革。

国家放松管制和转型部长费德里科·斯特辛格周日肯定：“更多自由即将到来。”

这位官员在接受电视采访时解释道：“阿根廷的劳资关系负担非常沉重。”

正如他解释的那样，这是由于“与补偿和解雇过程相关的不确定性和成本”。

这位部长表示，其后果“是中小企业以及公司的劳动力成本增加”。

为此，他宣布将推进一项改革，允许每家公司自行决定与员工的遣散协议。

他澄清说，但这些变化都不是强制性的：“如果拟议的制度对公司或雇员来说不是更好，他们可以选择不采用它。”

委内瑞拉反对派领导人玛丽亚·科里纳·马查多庆祝了上周六反对尼古拉斯·马杜罗政府的示威活动的出席人数。

对于这位领导人来说，世界各地城市的抗议活动是“一个根本性的里程碑”。

马查多在社交网络上表示：“我们表明委内瑞拉是团结的，委内瑞拉的自由是一项全球事业。”

布宜诺斯艾利斯是其中示威活动的地点，数千人表达了反对委内瑞拉 7 月 28 日选举的官方结果。

根据这些数字，马杜罗总统连续第三次当选。

但反对派认为选举存在舞弊行为，并保证其候选人埃德蒙多·冈萨雷斯·乌鲁蒂亚是选举的获胜者。

尽管如此，总统还是以“捍卫和平”的口号领导了支持他的政府的示威活动。

马杜罗在讲话中保证“委内瑞拉人民已经克服了内部和外部的威胁”。

对于国家元首来说，反对派“从国外破坏国家稳定”的企图失败了。___________________________________________________________

阿根廷目前有八例确诊的猴痘病例。

卫生部上周末报道了这一情况。

据该消息来源称，感染病例发生在布宜诺斯艾利斯市以及布宜诺斯艾利斯省、科连特斯省、圣达菲省和里奥内格罗省。

卫生部表示，一半感染者有旅行史，其他人正在接受分析。

社交网络 X 宣布关闭其在巴西的办事处。

原因是该平台因涉嫌传播“假新闻”而与巴西最高法院发生冲突。

根据 X 的官方声明，巴西最高法院寻求“实施审查”和“施压以消除内容”。

这位前推特的所有者还谴责了巴西对该公司驻这一南美国家代表的监禁威胁。

因此，埃隆·马斯克旗下的公司解释说，关闭了巴西总部，“以保护员工”。

X 谴责了巴西最高法院法官之一亚历山大·德·莫赖斯。

该社交网络称，这位法官的行为“与民主政府不相容”。

冲突始于德莫赖斯下令删除《X》中数百份质疑巴西选举制度透明度的帖子。____________________________________________________________

体育

飓风队是阿根廷甲级足球锦标赛中唯一榜首。

这支布宜诺斯艾利斯队周日以 1-0 战胜贝尔格拉诺·科尔多瓦队。

凭借这一成绩，它仍保持职业联赛唯一榜首的成绩。

排名第二的是图库曼竞技队，其次是贝莱斯队，然后是竞技队。

在该锦标赛的框架内，进行了一场当地足球经典比赛：博卡对阵圣洛伦索。

在糖果盒球场，当地球队开局0-1落后，但后来成功扭转局面，最终以3-2获胜。