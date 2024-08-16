RAE华语节目 (请点击阅读)

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲： Los Caballeros de la Quema – Avanti Morocha /No te Enamores Nunca de Aquel Marinero Bengalí / Jorge Rojas – Sayera/ Julio Sosa - Rencor

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阿根廷政府庆祝4%的通货膨胀率

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阿根廷每 10 个儿童和青少年中就有 6 个处于贫困状态

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阿尔贝托·费尔南德斯被指控对其前伴侣“严重伤害”和“滥用权力”

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众议员批准了宣布教育为¨基本战略服务¨的法案

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河床足球队庆祝胜利

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据报道，上个月的通货膨胀率为 4%。

米莱政府庆祝这一通货膨胀数据并指出，这是“两年半以来最低的月度指数”。

尽管电费、燃气费上涨以及预付医疗费的调整导致今年第七个月价格强劲上涨，但价格涨幅仍低于之前的一个月。

今年到目前为止，物价累计上涨了87%，而工资却没有按该通胀率上涨。

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在阿根廷，每 10 个儿童和青少年就有 6 个处于贫困状态，几乎每 10 个儿童中有 2 个陷入赤贫状态。

该数据由阿根廷天主教大学（UCA）社会债务观察站发布。

报告指出，阿根廷62.9%的儿童和青少年处于贫困之中，16.2%处于赤贫状态。

阿根廷天主教大学的数据是在联合国儿童基金会警告我国有 100 万儿童不吃晚饭就睡觉的几天后公布的。

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阿根廷前总统阿尔贝托·费尔南德斯因对其前伴侣法比奥拉·亚涅斯“严重伤害”和“滥用权力和权威”而接受调查。

周三，检方提交了一份文件，详细说明了亚涅斯周二在阿根廷驻马德里领事馆对费尔南德斯提出的所有投诉。

检察官拉米罗·冈萨雷斯将指控从在“性别暴力框架”下产生的“轻伤”提升为“严重”，检察官还将“强制威胁”归因于前总统。

根据阿根廷法律，起诉是调查的第一个正式步骤。

检察官负责决定辩护律师和原告制定策略的依据。

一旦这一阶段完成，检察官可以请求或可否定起诉前总统。

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众议院批准了宣布教育为“基本战略服务”的法案。

该措施试图保证阿根廷公立学校180天的上课时间，并防止学生因教师罢工而失去上课天数。

该法案规定，如果罢工持续一到两天，则必须至少有 30% 的教师和非教师保证学校最低标准的运行。

反对派和教师工会认为，该法案旨在“规范罢工权利，正如执政党已经明确表示的那样”。

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凭借智利后卫保罗·迪亚斯的进球，河床队客场1-0击败塔勒雷斯。

这是 2024 年南美解放者杯 16 强赛中阿根廷球队之间的一场比赛，比赛于周三在科尔多瓦省的马里奥·肯佩斯体育场进行。

复赛将于21日周三在纪念球场进行，胜者将在四分之一决赛中与智利的科洛科洛和哥伦比亚的巴兰基亚少年之间比赛的胜者相遇。