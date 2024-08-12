RAE华语节目 (请点击阅读)

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歌曲： / Charly García – Anhedonia/Miguel Bose – Si tu no vuelves / Estelares-Ella dijo/

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-总统哈维尔·米莱首次参观巴塔哥尼亚的瓦卡穆尔塔油田

-委内瑞拉政府禁止在该国使用社交网络 X 十天

-前总统阿尔贝托·费尔南德斯性别侵害前第一夫人的照片被发布

-厄瓜多尔下令在多个地区实施戒严状态以打击犯罪

-据官方数据，阿根廷工业活动一年内下降20%

总统哈维尔·米莱首次参观巴塔哥尼亚的瓦卡穆尔塔油田。

瓦卡穆尔塔位于内乌肯省，它是世界上最重要的页岩气矿床之一。

米莱受到内乌肯省省长罗兰多·菲格罗亚的迎接，并参观了位于省会内乌肯市的国有石油公司YPF。

然后，米莱乘坐飞机视察瓦卡穆尔塔综合体，会见了来自碳氢化合物行业的商人。

几天前，YPF 和 Petronas 宣布投资，在巴塔哥尼亚海岸建造一个液化天然气出口港口。

阿根廷国家元首视察瓦卡穆尔塔后前往智利。

在那里，他参加了庆祝阿根廷通过管道向智利出口首批十亿立方米天然气的活动。

由于“日程安排原因”，米莱没有与智利总统加布里埃尔·博里奇会面。

委内瑞拉政府禁止使用10 天社交网络X。

委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗在宣布这一措施时指责X的所有者、大亨埃隆·马斯克“挑起仇恨”。

总统表示，特斯拉首席执行官“挑起仇恨、内战、死亡和对抗……委内瑞拉有法律，我们将执行它。”

据总统称，马斯克正在推动一场“网络政变”。

此前，马杜罗也曾对WhatsApp、Instagram和Tik Tok等其他平台提出过类似指控。

根据官方数据，这是在 7 月 28 日选举后爆发的危机框架内发生的，此次选举国家元首再次当选。

但反对派谴责选举有欺诈行为，并保证其候选人埃德蒙多·冈萨雷斯·乌鲁蒂亚以超过 60% 的选票获胜。

包括阿根廷在内的多个国家承认冈萨雷斯·乌鲁蒂亚为获胜者。

针对阿根廷前总统阿尔贝托·费尔南德斯性别暴力指控的丑闻愈演愈烈。

上周五，所有阿根廷媒体都发布了费尔南德斯的前伴侣法比奥拉·亚涅斯脸部和腋窝处被打伤的照片。

这些照片是前第一夫人投诉后发起的法律案件的一部分。

媒体还发布了 WhatsApp 对话的截图，其中亚涅斯对前总统说：“你一直在打我。”

据称，亚涅斯将这些照片发送给前总统，以谴责他的暴力行为。

据媒体报道，所报道的事件可能发生在费尔南德斯任期内，即 2019 年至 2023 年之间。

厄瓜多尔政府宣布多个地区实行宵禁。

据官方消息称，该措施是为了打击“各方面的毒品恐怖主义和犯罪”。

宵禁时间为晚上 10 点至凌晨 5 点。

该措施将在近 20 个城市和瓜亚基尔市的一个地区生效。

自四月份犯罪团伙袭击电视台以来，丹尼尔·诺博亚总统的政府一直在颁布宵禁的法令。

那时，在当局认为的“内部武装冲突”框架内，帮派和犯罪集团被宣布为“好战方”。

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根据官方统计机构 INDEC 的数据，阿根廷的工业活动一年内下降了 20% 以上。

据称，今年到目前为止，下降幅度超过 16%。

据《财经日报》报道，该行业活动的降幅尚未触底，经济衰退已经加深。

据该机构援引的分析师称：“目前工业的活动水平与 2020 年 6 月新冠大流行期间的水平相似。”