RAE华语节目 (请点击阅读)

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。今天的节目为大家播送有关阿根廷及拉丁美洲国家的政治，经济，旅游和科学技术等方面的消息以及美丽动听的歌曲Los Nocheros演唱的No saber de tí，Los Caballeros de la quema演唱的Avanti morocha，和D´arienzo. Valdez演唱的Quiero verte una vez mas。之后为大家播送两个小专题节目。

今天新闻内容大致是：

美国驻阿根廷未来大使彼得·拉梅拉斯在美国参议院表示，将优先推动对AMIA爆炸案的调查、限制中国在阿投资，并加强与米莱政府的关系。他也强调，应公正对待前总统克里斯蒂娜·基什内尔。与此同时，一名68岁的阿根廷商人阿尔贝托·瓦尔萨尼亚在罗马尼亚骑摩托车时发生车祸身亡，同行者中一人死亡，一人重伤。

经济方面，阿根廷政府批准了来自世界银行和美洲开发银行总计15亿美元的贷款，用于税收政策的改革与维护，由财政部主导，并获得海关征管局的技术支持。

音乐界传来噩耗，英国传奇摇滚歌手奥兹·奥斯本去世，享年76岁。他曾多次来阿演出，尤其2016年“终结之旅”期间，在布宜诺斯艾利斯和科尔多瓦的演出备受欢迎。他对阿根廷歌迷的热情表达了深厚感情，称阿根廷观众“让我心跳加速”。

体育方面，博卡青年队前往圣地亚哥-德尔埃斯特罗省，准备在阿根廷杯迎战图库曼竞技队。球迷在酒店外热情迎接，莱安德罗·帕雷德斯成为焦点，花十多分钟向球迷致意，展现了球员与粉丝之间的深厚情感。