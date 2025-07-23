RAE华语节目 (请点击阅读)

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。今天的节目为大家播送有关阿根廷及拉丁美洲国家的政治，经济，旅游和科学技术等方面的消息以及美丽动听的歌曲Charly García演唱的Buscando un símbolo de paz，Sting演唱的Ellas bailan solas，和Enanitos Verdes. Lerner演唱的Amigos。之后为大家播送专题节目。

今天新闻内容大致是：

外交部副部长爱德华多·布斯塔曼特于周二正式辞职，成为哈维尔·米莱执政以来第156位离职的国家官员。布斯塔曼特是一名资深外交官，曾在安哥拉和巴基斯坦担任外交职务，并在打击恐怖主义和跨国犯罪方面有丰富经验。

政府方面，米莱签署法令，宣布将布宜诺斯艾利斯大都会区的饮用水和污水处理服务私有化，涉及Aysa公司的管理改革。政府指出，从2006年至2023年，国家对该公司投入超过134亿美元，却未能提高其生产效率。

在医疗领域，卫生部正在调查疑似在实习医生全国考试中发生的大规模舞弊事件。考试共有一万多名医护人员参加，其中一些高分考生主要是来自厄瓜多尔和哥伦比亚的外国人，引起了公平性的质疑。

与此同时，围绕YPF国有化案，主要起诉方伯福德基金批评美国政府支持阿根廷，并要求法院拒绝其作为“法庭之友”介入。美国政府此前表达了对阿根廷主权豁免的支持立场，激起了伯福德方面的不满。

此外，一起看似离奇的国际案件也登上新闻头条。一名土耳其男子因未交付一台价值65美元的空气炸锅而被控数字欺诈，被国际刑警组织通缉后逃至阿根廷，并与当地女子结婚。尽管他声称案件有政治动机并申请难民身份，阿根廷法官仍批准将其引渡回土耳其。