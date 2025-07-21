RAE华语节目 (请点击阅读)

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。今天的节目为大家播送有关阿根廷及拉丁美洲国家的政治，经济，旅游和科学技术等方面的消息以及美丽动听的歌曲Chaqueño Palavecino演唱的Cuando llora mi guitarra，Miguel Bose 演唱的Si tu no vuelves, Mercedes Sosa演唱的Antiguos和Celeste Carballo演唱的Me vuelvo cada día más loca。之后为大家播送专题节目。

今天新闻内容大致是：

阿根廷总统哈维尔·米莱通过强硬货币政策成功压低通胀至五年最低，但代价是贸易逆差扩大和就业问题加剧，社会不满上升。随着立法选举临近，他与右翼政党PRO结盟，并发表激烈言论攻击批评者，凸显政治对立。此外，阿根廷推进资产代币化立法，吸引投资者关注，但国内仍有大规模抗议，反映财政削减带来的矛盾。

在巴西，美方对其商品征收高额关税，引发外交摩擦，总统卢拉则借此强化主权立场，民意支持上升。同时，巴西国会通过环保监管松绑法案，引发环保组织担忧，亚马逊生态或面临风险。

智利总统博里奇推动堕胎合法化改革，社会分歧明显，法案前景尚不明朗。他还计划举办地区左翼领袖峰会，深化区域合作，应对气候变化与社会不平等问题。

在区域层面，拉美国家正成为全球能源开发新热点。阿根廷、巴西、圭亚那等地吸引国际油气企业投资，正崛起为OPEC之外的关键能源供应者。同时，各国利率政策分化，巴西为控通胀而加息，秘鲁和智利则保持稳定。

社会与环境方面，极端气候事件频发，粮食与卫生安全面临威胁。厄瓜多尔举办土著领导人会议，强调原住民土地与司法权利保障，推动社会公正。

在对外经济合作方面，“阿根廷牛肉日”在北京举行，展示中阿农业食品合作深化趋势，强调提升阿根廷牛肉在中国市场的品牌影响力与可追溯安全体系。

旅游方面，阿根廷四大国家公园（伊瓜苏、小秃鹰峡谷、纳韦尔瓦皮、冰川国家公园）展示其生态多样性，成为国际游客重要目的地，推动自然旅游与环保意识并进。