RAE华语节目 (请点击阅读)

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。今天的节目为大家播送有关阿根廷及拉丁美洲国家的政治，经济，旅游和科学技术等方面的消息以及美丽动听的歌曲Los Chalchaleros演唱的Zamba de mi esperanza，Facundo Cabral 演唱的No soy de aquí, ni soy de allá, Jorge Falcón 演唱的La última copa。之后为大家播送专题节目。今天新闻内容大致是：

缅怀AMIA爆炸案31周年：总统哈维尔·米莱于7月18日出席在布宜诺斯艾利斯举行的AMIA爆炸案31周年纪念活动，缅怀1994年袭击中遇难的85人。此次纪念活动是在阿根廷法院缺席审判涉案伊朗和黎巴嫩公民之后举行的。

美国支持阿根廷对YPF案的诉讼：美国司法部将向法院提交意见书，支持阿根廷暂停将YPF 51%股份移交给投资基金伯福德的命令。米莱政府同时调查财政部内部泄密行为，并解雇了约60名官员。

阿根廷非正式就业持续上升：根据Argendata的研究，超过40%的阿根廷劳动者为非正式就业，约900万人无社保或退休金。受影响最严重的行业包括农业、餐饮、家政和建筑。

布市逐步淘汰柴油公交：布宜诺斯艾利斯市政府宣布，自2027年起所有新公交车必须使用电力或压缩天然气，以减少碳排放并提升能源效率。现有柴油公交将继续运营直至报废。

德保罗加盟迈阿密国际：阿根廷球星罗德里戈·德保罗离开马德里竞技，加盟迈阿密国际，与梅西再度并肩作战。该队还拥有苏亚雷斯、布斯克茨和多位阿根廷球员。