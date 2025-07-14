RAE华语节目 (请点击阅读)

-总统米莱表示，他将再次寻求否决参议院批准的增加支出的法案

-美国司法部呼吁就阿根廷国有石油公司YPF案举行紧急听证会

-巴西总统卢拉就关税冲突回应唐纳德·特朗普

-秘鲁国会批准对涉嫌侵犯人权者实行大赦

-一项研究表明，阿根廷儿童粮食不安全状况有所加剧

-体育：阿根廷国家足球队在国际足联排名中仍位居第一

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

总统哈维尔·米莱表示，他将否决参议院通过的反对派法案，认为这些法案对财政平衡构成威胁。

如果议会坚持通过这些法案，总统宣布他将诉诸法律。

米莱周四在布宜诺斯艾利斯证券交易所举行的一场活动中发表了上述言论。

在此背景下，他将国会描述为“财政堕落者”栖息的“肮脏巢穴”。

近日，上议院批准了为退休人员加薪和为残疾人项目拨款的提案。

各省一直要求的资源转移提案也获得批准。

总统认为，这些提案破坏了他执政的支柱之一：财政平衡。

米莱还预测，他的“自由先锋党”将在10月的议会选举中“以压倒性优势”获胜。

总统预计，凭借这一结果，将组建一个与玫瑰宫更加一致的新议会。

______________________________________

有石油公司YPF国有化案审判的美国法官已宣布于周二举行紧急听证会。

应原告的要求，纽约法官洛雷塔·普雷斯卡召集各方开会，原告要求提供有关其他阿根廷上市公司的信息。

几天前，普雷斯卡下令将YPF石油公司51%的股份转让给伯福德投资基金。该公司于2012年在前总统克里斯蒂娜执政期间被国有化。

然而，现任阿根廷总统哈维尔·米莱的政府请求美国法院暂停执行该裁决。

__________________________________________________

巴西总统卢拉·达席尔瓦在社交媒体上就关税争端回应了美国总统唐纳德·特朗普。

巴西总统否认美国对巴西存在贸易逆差。

相反，他解释说，过去15年来，巴西对美国的服务和产品逆差超过4000亿美元。

因此，卢拉警告说，巴西将对美国出口产品征收对等关税。

总统还驳斥了特朗普关于针对被控企图政变的前总统博索纳罗的法律诉讼的评论。

总统表示：“巴西是一个主权国家，不会接受任何形式的监护。”

回想一下，唐纳德·特朗普在宣布对巴西征收50%的关税时，曾将对其盟友博索纳罗的审判描述为“猎巫”。

对于卢拉政府来说，这位共和党人的声明是对巴西内政的不可接受的干涉。

__________________________________________________

一项研究表明，阿根廷儿童粮食不安全状况有所加剧。

2024年，这一比例达到十年来的最高水平：全国35.5%的儿童（约430万男童和女童）面临粮食短缺。

这是阿根廷天主教大学下属的阿根廷社会债务观察站的一项研究得出的结论。

报告指出，尽管存在贫困、就业不稳定和不平等等长期因素，但近年来情况仍在恶化。

UCA的研究衡量了儿童监护人承认食物数量和/或质量下降。

调查显示，15%的受访者承认，他们照顾的儿童因食物匮乏而遭受饥饿。

___________________________________________________

秘鲁国会批准了一项大赦法案，赦免被指控并被定罪在1980年至2000年间犯下侵犯人权罪行的警察和军事人员。

该法案以16票赞成、11票反对的结果获得通过，即将由总统迪娜·博卢阿尔特签署成为法律。

该法案赦免了参与与“光辉道路”和图帕克·阿马鲁游击队对抗的安全部队成员。

该法案也使被称为“自卫委员会”的准军事组织成员受益，他们同样被指控犯有侵权行为。

该倡议的支持者坚称，他们寻求保护那些被指控和定罪的人免受“政治迫害”。

但左翼人士拒绝了这项赦免，声称这将导致有罪不罚。

秘鲁国家人权协调员在一份文件中表示，该法案“违反国际裁决，并包庇侵犯人权者”。

体育

阿根廷国家足球队在国际足联世界排名中依然位居榜首。

这支2022年卡塔尔世界杯冠军队正在创下第四次创下世界排名第一的纪录。

阿根廷自2023年4月以来一直位居榜首，这是自上届世界杯夺冠以来的首次更新。

该排名自1992年推出以来，历史上最长的连续上榜纪录由巴西保持：从1994年到2001年，共计6年零9个月。

根据最新更新的榜单，莱昂内尔·梅西的球队位居榜首，其次是西班牙、法国、英格兰和巴西，共同组成了前五名。

接下来是葡萄牙、荷兰、比利时、德国和克罗地亚。