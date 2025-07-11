RAE华语节目 (请点击阅读)

-阿根廷庆祝独立209周年

-阿根廷政府正式请求美国法院暂停对YPF判决的执行

-智利将主办进步主义总统峰会

-巴西法院判处600多人因2023年政变未遂而入狱

-秘鲁新考古遗址开放

-布宜诺斯艾利斯北部出现一头死鲸

-体育：世界杯冠军莱安德罗·帕雷德斯离开罗马，重返阿根廷足坛，再次效力于博卡青年队

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阿根廷纪念《独立宣言》发表209周年。

1816年7月9日，当时被称为“拉普拉塔河联合省”的领土正式脱离西班牙王室统治。

宣言在图库曼省圣米格尔的一座房屋中签署。

总统哈维尔·米莱原计划前往这座北部城市参加仪式，但政府宣布由于“天气原因”取消了他的行程。

近日，大雾影响了布宜诺斯艾利斯地区的正常航班。

副总统维多利亚·维拉鲁埃尔在图库曼庆祝独立日，并参加了多项纪念活动。

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阿根廷正式请求美国法院暂停执行其国有石油公司YPF 51%股份的判决。

米莱政府向纽约洛雷塔·普雷斯卡法官的法庭提交了这项请求。

这位法官正在审理2012年YPF国有化案件，并最终裁定私人投资者胜诉。

普雷斯卡法官下令赔偿160亿美元，并于上周要求阿根廷政府交出其在YPF的多数股权，以强制其支付赔偿金。

布宜诺斯艾利斯方面表示，这“并非普通的商业纠纷”，并引发了“复杂的法律问题”。

此外，根据阿根廷总统府的请求，普雷斯卡法官的命令违反了阿根廷法律。

根据当地法律，未经议会批准，YPF股份不得转让。

在巴西，超过600人因2023年的政变企图而被定罪。

这一消息是在总检察长办公室公布名单后得知的。

被告因袭击首都巴西利亚的行政、司法和立法部门总部而被最高联邦法院判刑。

2023年1月8日，数千名前总统博索纳罗的支持者冲进公共建筑，引发了一场骚乱。

据检察院称，这场叛乱的目的是促使军事干预，推翻总统卢拉·达席尔瓦。

现任总统在当时一周前击败寻求连任的博索纳罗后就职。

在这场起义中，643人因武装阴谋、严重破坏和财产损失等罪行被定罪。

他们还被判犯有“暴力破坏法治”和“企图政变”罪。

博索纳罗本人也因1月8日的事件以及他的政府其他成员和前军事指挥官接受审判。

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多位南美洲国家总统将在智利举行“进步”峰会。

这场名为“民主永恒”的峰会将于7月21日在智利圣地亚哥举行。

除东道主总统加布里埃尔·博里奇外，巴西总统卢拉·达席尔瓦、乌拉圭总统亚曼杜·奥尔西和哥伦比亚总统古斯塔沃·佩特罗也将出席。

西班牙首相佩德罗·桑切斯也将出席。

消息人士称，此次会议是巴西和西班牙去年向联合国提交的“反极端主义”倡议的延续。

组织者表示，峰会的结论和提案将在下届联合国大会上提交。

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秘鲁将于周六揭幕一个新的考古遗址。

它就是“埃尔佩尼科”，一座位于利马西北的拥有近4000年历史的城市。

它距离圣城卡拉尔12公里，该城是美洲最古老的文明，与埃及、印度、苏美尔和中国的文明同时代。

据研究人员称，埃尔佩尼科是太平洋、安第斯山脉和亚马逊地区人民之间的纽带。

经过八年的挖掘，专家们发现了一些神庙和民居，其中包括一个装饰着贝壳的房间。

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在布宜诺斯艾利斯北部的拉普拉塔河沿岸发现了一具鲸鱼尸体。

这具鲸类遗骸是在维森特·洛佩斯发现的，一名渔民发现了它并通知了海军。

初步分析显示，这头鲸鱼被洋流从大西洋向北拖拽至拉普拉塔河口，远离了它通常的水域。

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体育

莱安德罗·帕雷德斯抵达阿根廷，加盟博卡青年队。

经过数月的猜测，这位中场球员最终确定离开罗马，重返他曾在2010年至2015年效力的俱乐部。

31岁的帕雷德斯是第五位随阿根廷国家队夺得世界杯冠军并从欧洲重返国内赛场的球员。

河床队签下了马科斯·阿库尼亚、赫尔曼·佩泽拉和贡萨洛·蒙蒂尔，而安赫尔·迪·玛丽亚则回到了罗萨里奥中央队，并在那里效力。