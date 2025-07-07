RAE华语节目 (请点击阅读)

- 阿根廷总统米莱在主持南方共同市场峰会期间呼吁更加开放的贸易

- 由于阿根廷极端寒冷天气，车辆液燃气销售限制延长24小时

- 卫生部将成为50多名患者因受芬太尼污染死亡案件的原告

- 美国和哥伦比亚因涉嫌推翻佩特罗总统的阴谋而引发外交危机

- 墨西哥拳击手胡里奥·塞萨尔·查韦斯在美国因涉嫌与贩毒集团有关联而被捕

- 阿根廷球员亚历克西斯·麦克阿利斯特与在车祸中丧生的利物浦队友迪奥戈·若塔告别

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Miguel Bose –Si tu no vuelves /

阿根廷总统哈维尔·米莱在布宜诺斯艾利斯主持了南方共同市场峰会。南方共同市场是由阿根廷、巴西、乌拉圭、巴拉圭和玻利维亚组成的贸易集团。

在外交部总部，东道主总统米莱表示：“我们必须停止将南方共同市场视为保护我们免受世界侵害的盾牌。”

对他来说，该集团必须“成为我们打入全球市场的先锋”。

在此背景下，米莱警告阿根廷可能退出该集团。

总统表示：“我们将踏上自由之路，我们将携手并进，或独自前行。”。

第66届南方共同市场峰会在阿根廷外交部总部圣马丁宫举行。

除米莱外，其他出席峰会的国家元首还有巴西总统卢拉·达席尔瓦、巴拉圭总统圣地亚哥·培尼亚、乌拉圭总统亚曼杜·奥尔西和玻利维亚总统路易斯·阿尔塞。

卢拉在演讲中赞扬了南美集团，并表示：“加入南方共同市场保护了我们”，并为成员国共同对外关税制度进行了辩护。

这位巴西领导人接替米莱成为为期六个月的集团主席国主席。

卢拉在访问阿根廷首都期间，探望了因腐败罪被监禁的前总统克里斯蒂娜。

据卢拉在社交媒体上的帖子显示，他表达了对阿根廷前总统的支持，克里斯蒂娜坚称自己无罪，并且是司法迫害的受害者。

卫生部已被法院接受为一起涉及50人因受芬太尼污染死亡案件的原告。

受害者们在不同的医院接受了该药物的治疗。

负责生产这批芬太尼的HLB制药公司正在接受此案的调查。布宜诺斯艾利斯省拉普拉塔市的意大利医院约有15人死亡。

该医疗中心也已被受理为该案的原告。

HLB则声称，这些指控是为了损害公司形象而展开的行动。

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由于寒流来袭，为保障家庭供暖，车用液化天然气（LNG）销售限制措施已延长。

这是由国家政府和能源公司共同决定的。

在多个省份，该措施将至少持续到上周五，这些省份的低温天气甚至导致学校停课。

由于极端寒流持续，几乎全国的工业液燃气供应也已暂停。

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由于涉嫌推翻哥伦比亚总统古斯塔沃·佩特罗的阴谋，哥伦比亚与美国之间的外交关系紧张。

两国政府分别召回驻华盛顿和波哥大的代表进行磋商。

美国国务卿马尔科·卢比奥召见了其驻哥伦比亚临时代办约翰·麦克纳马拉，而佩特罗则下令召回哥伦比亚驻美国大使丹尼尔·加西亚·佩尼亚。

此次冲突源于哥伦比亚总统与前外交部长阿尔瓦罗·莱瓦之间的争端。

莱瓦被指控在国际上向佩特罗政府施压。

据报道，莱瓦曾就此事联系美国政界人士，但华盛顿对此予以强烈否认。

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墨西哥拳击手胡里奥·塞萨尔·查韦斯因涉嫌与有组织犯罪有关联在美国被捕。

据美国当局称，这位39岁的拳击手与所谓的“锡那罗亚贩毒集团”有关联。

查韦斯在一场备受瞩目的比赛中输给了美国人杰克·保罗，几天后，他被洛杉矶移民局拘留。

这位墨西哥拳击手面临“贩卖枪支、弹药和爆炸物”的指控。

美国国土安全部表示：“在特朗普总统任期内，没有人可以凌驾于法律之上，即使是世界知名的运动员也不例外。”

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体育

阿根廷足球运动员亚历克西斯·麦克阿利斯特在社交媒体上向他的利物浦队友迪奥戈·若塔告别，后者于上周四在一场交通事故中丧生。

这位西班牙国家队中场球员在帖子中表示：“这太痛苦了，我们会想念你的。”

麦克阿利斯特写道：“我简直不敢相信。我会永远记住你的笑容、你的愤怒、你的智慧、你的情谊，以及你作为一个人所做的一切。”。

这两位球员都是利物浦上赛季的关键球员，该赛季最终赢得了英超联赛和联赛杯冠军。

若塔享年28岁，在西班牙北部与他的兄弟、足球运动员安德烈·席尔瓦一起旅行时，他驾驶的车肇事，他在事故中丧生，席尔瓦也不幸遇难。