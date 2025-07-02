RAE华语节目 (请点击阅读)

-美国法院裁定阿根廷国有石油公司YPF国有化计划败诉

-官方数据显示，阿根廷经济有所增长

-法院裁定哈维尔·米莱的罢工法令“违宪”

-受严寒影响，阿根廷多个省份停课

-世俱杯：巴西弗鲁米嫩塞击败国际米兰晋级四分之一决赛

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Chaqueño Palavecino –El Arriero / Beto Cuevas – Vuelvo /

阿根廷政府因2012年将其旗舰石油公司YPF国有化而受到制裁。

纽约法官洛雷塔·普雷斯卡（Loretta Preska）下令阿根廷将该公司51%的股份移交给秃鹫基金Burford Capital。

该基金已获得就YPF国有化起诉阿根廷的权利，而YPF国有化发生在前总统CFK执政期间。

法官驳回了布宜诺斯艾利斯关于法院对基于阿根廷法律的案件缺乏管辖权的论点。

阿根廷已因同一诉讼被勒令支付约160亿美元。

总统哈维尔·米莱（Javier Milei）宣布他将对普雷斯卡的裁决提出上诉。

总统还将该案归咎于现任布宜诺斯艾利斯省省长阿克塞尔·基西洛夫（Axel Kicillof）。

这是因为这位反对派领导人在担任克里斯蒂娜的经济部长期间负责YPF的国有化工作。

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根据官方数据，2025年4月，经济活动同比增长1.9%。

这是国家统计局（INDEC）最新数据显示的。

据该数据来源显示，今年前四个月的增长率为6.3%。

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劳工法庭宣布米莱关于罢工权的法令违宪。

由法官莫伊拉·富拉纳（Moira Fullana）主持的法庭支持了总工会（CGT）对总统令的控诉。

据工会成员称，该法令违反了宪法保障。

富拉纳在裁决中还解释说，修改劳动法规必须在国会进行辩论。

米莱的决议要求在罢工日保证高达75%的服务。

这些领域包括通讯、教育和交通运输。

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由于天气寒冷，阿根廷多个省份决定于周二停课。

阿根廷八个地区因寒流席卷全国而做出了停课决定。

这八个地区分别是圣路易斯、门多萨、图库曼、卡塔马卡、圣胡安、萨尔塔、拉里奥哈和里奥内格罗。

在这些地区，一些学校报告了燃气和水管冻结的问题。

此外，部分地区的道路和小路被大雪封堵。

由于气温低，国家气象局对全国大部分地区发布了黄色和橙色预警。

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体育

在世俱杯上，巴西的弗鲁米嫩塞队以2-0击败了国际米兰。

2023年南美解放者杯冠军凭借阿根廷球员赫尔曼·卡诺和赫拉克勒斯的进球，击败了欧洲亚军。

里约热内卢队晋级四分之一决赛，他们将在那里争夺半决赛的席位。

凭借这一成绩，两支南美球队仍留在世俱杯赛场上，均来自巴西：弗鲁米嫩塞和帕尔梅拉斯。