RAE华语节目 (请点击阅读)

-根据一项国际调查，阿根廷总统哈维尔·米莱是南美支持率最高的总统

-玻利维亚：由于麻疹疫情，一个地区停课

-私人银行预测，阿根廷明年经济增速将在地区最高

-加拉汉公立儿科医院员工再次罢工，要求提高工资

-阿根廷国有石油公司YPF在加油站推出自助加油服务

-体育：河床队0-2负于国际米兰，阿根廷队无缘世俱杯

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲： Los Caballeros de la quema –Avanti Morocha

根据咨询公司CB Opinión Pública的数据，阿根廷总统哈维尔·米莱是南美支持率最高的总统。

这位自由主义者再次名列榜首，就像他在2024年那样。

根据今年的调查，米莱的支持率为53.5%。

厄瓜多尔总统丹尼尔·诺沃亚位居第二，乌拉圭总统亚曼杜·奥尔西紧随其后。

这三位总统是调查中仅有的正面形象多于负面形象的总统，阿根廷总统的负面形象为44.3%。

与此同时，在CB的分析中，得分最低的总统是玻利维亚总统路易斯·阿尔塞、秘鲁总统迪娜·博卢阿尔特和委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗。

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一项研究显示，阿根廷经济将在2026年实现最高增长。

这是由代表全球最大私人银行的国际金融协会（IIF）发布的报告。

据该机构预测，阿根廷今年的经济增长率将达到5.4%，明年将达到3.9%。

尽管2026年经济增速将有所下降，但阿根廷仍将是地区表现最佳的国家。

国际金融协会预测拉丁美洲2025年的经济增长率为2.2%，明年为1.9%，而全球平均水平将为2.6%。

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在玻利维亚，由于麻疹疫情爆发，部分地区停课。

该国东部圣克鲁斯-德拉谢拉地区的当局决定提前放寒假，以控制感染。

其他地区，例如波多西和首都拉巴斯，则选择在线授课，直至疫情得到控制。

玻利维亚政府宣布进入麻疹紧急状态，该国已确诊60例麻疹病例，主要集中在圣克鲁斯。

冲突仍在布宜诺斯艾利斯的加拉汉医院（Garrahan Hospital）持续，该医院是阿根廷最大的儿科中心，也是大陆最重要的儿科中心之一。

这家国营医疗中心的员工25日举行了新的罢工活动，要求提高工资。

医生和住院医生代表报告称，由于工资低，已有约200名专业人员离开医院。

抗议活动，示威者还驳斥了总统发言人曼努埃尔·阿多尼（Manuel Adorni）的言论，阿多尼称罢工是由“少数工会特权成员”引起的。

这位官员表示，加拉汉医院的冲突并非源于医生或管理人员，而是源于“ñoquis”（不工作却领工资的公务员）。

几天前，卫生部长马里奥·卢戈内斯（Mario Lugones）也表示，医院必须“重新调整资金使用方式”。

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国有石油公司YPF启用了自助加油系统。

该系统在其他国家已运行多年，但仅在午夜至凌晨6点之间开放。

为了鼓励人们使用这一操作方式，YPF为通过自助系统加注汽油或柴油的客户提供5%的折扣。

目前，该系统已在五个加油站进行试点：三个位于布宜诺斯艾利斯，一个位于罗萨里奥，一个位于门多萨省卢汉德库约。

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体育

河床队在世俱杯中0-2不敌国际米兰，无缘晋级。

这支意大利球队的进球者分别是埃斯波西托和巴斯托尼。

河床队至少需要一场平局才能晋级16强，此前他们以3-1击败日本浦和红钻队，并与墨西哥蒙特雷队0-0战平。

由于博卡青年队也已出局，因此本届赛事中不再有阿根廷球队参赛。

阿根廷球迷现在将关注那些仍在参加世界杯的国家队球员。

例如，迈阿密国际米兰队的梅西、安赫尔·本菲卡队的迪·玛利亚、国际米兰队的劳塔罗·马丁内斯、恩佐·切尔西队的费尔南德斯以及曼城队的克劳迪奥·埃切韦里。