RAE华语节目 (请点击阅读)

-阿根廷在联合国非殖民化委员会重申对马尔维纳斯群岛拥有主权

-全国成千上万的人走上街头游行声援前总统

-一家中国航空公司开通布宜诺斯艾利斯和上海之间的首个直航

-在美墨边境发现一条秘密隧道

-布宜诺斯艾利斯大学是唯一一所进入世界排名的拉丁美洲大学

-体育：阿根廷网球运动员托马斯·埃切维里在哈雷ATP 500赛事中首次夺冠

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阿根廷在联合国非殖民化委员会重申对马尔维纳斯群岛拥有主权。

与往年一样，阿根廷官方代表团宣称对南大西洋岛屿拥有主权，并敦促英国重启谈判以解决争端。

阿根廷外交部长杰拉尔多·韦尔泰因率领阿根廷代表团前往纽约联合国总部。

部长阐述了支持阿根廷立场的历史、法律、政治和外交论据。

会议结束时，委员会发布了一项决议，敦促伦敦和布宜诺斯艾利斯进行对话以解决争端。

该文件获得一致通过，并得到了联合国所有拉丁美洲国家的支持。

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全国成千上万的人游行，声援前总统克里斯蒂娜·基什内尔（CFK），谴责对其腐败罪名的判决。

游行主要在布宜诺斯艾利斯举行，抗议者聚集在五月广场（Plaza de Mayo）。

参与人数据不同的消息来源称，估计在10万至20万人之间，最高可达50万人。

此次动员由多个与庇隆主义相关的团体组织，庇隆主义是前总统所属的政党，她在2007年至2015年执政阿根廷。

对克里斯蒂娜·基什内尔的支持者来说，她是政治受害者，法院的裁决是“禁令”，禁止她参加选举。

这位前总统因挪用国家公路建设资金被判处六年监禁，但她坚决否认这些指控。

周二，法院批准对她实施软禁，并将在她位于布宜诺斯艾利斯的家中执行软禁。

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中国东方航空将于12月开通中国与阿根廷之间的首条直飞航线。

该航线连接布宜诺斯艾利斯和上海，中途经停新西兰奥克兰。

据公司消息人士透露，该航线每周将有两班。

中国东方航空表示，与通常经美国或欧洲转机相比，这条航线将为旅客带来更便捷、更快速的出行体验。

此前不久，中国宣布取消了对阿根廷和其他南美国家公民的入境签证要求。

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墨西哥在美墨边境发现了一条地道，据称用于运输违禁人员和毒品。

墨西哥警方发现了这条长达300多米的秘密地道，连接着蒂华纳和旧金山两座城市。

据官方消息称，其中一个入口位于一处民宅内，警方还在其中缴获了大量毒品。

今年1月，在华雷斯城和德克萨斯州埃尔帕索之间也发现了另一条地道。

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布宜诺斯艾利斯大学 (UBA) 是唯一一所跻身 QS 咨询公司全球百强的拉丁美洲国家大学。

在 2025 年的调查中，这所阿根廷大学排名第 84 位，但与 2024 年相比下降了 13 位。

UBA 的排名超越了地区其他知名大学，例如巴西圣保罗大学、墨西哥国立自治大学和智利天主教大学。

QS 榜单是全球最受尊敬的榜单之一。

该榜单基于四项指标编制：学术声誉、师生比例、就业能力和国际研究网络。

2025 年，麻省理工学院 (MIT) 在 QS 排名中位居榜首。

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体育

托马斯·埃切维里在哈雷ATP 500赛事中首次亮相，击败西班牙选手佩德罗·马丁内斯。

这位阿根廷网球选手以6-1和6-3获胜，晋级16强，他将对阵俄罗斯选手安德烈·鲁布列夫。

另一位参加法国锦标赛的阿根廷选手是弗朗西斯科·塞伦多洛，他输给了美国选手亚历克斯·米歇尔森。