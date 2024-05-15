RAE华语节目 (请点击阅读)

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- 阿根廷政府在火车相撞事故造成近 100 人受伤后下令铁路进入紧急状态

–国际货币基金组织保证阿根廷“超额实现”其财政目标

- 工会人士在参议院质疑哈维尔·米莱的改革法案：《基础法》

-由于洪水造成近150人死亡，巴西总统卢拉暂停对智利的访问

-对于秘鲁政府来说，变性人“头脑有问题”

-体育：前河床教练马塞洛·加拉多将不再执教沙特阿拉伯的伊蒂哈德队

上周五布宜诺斯艾利斯发生火车相撞事故，造成近 100 人受伤，随后国家政府颁布了“铁路紧急状态”令。

总统发言人曼努埃尔·阿多尼周一在玫瑰宫宣布了这一消息。

该措施将实现“对铁路系统的全面审查”，并使资金能够更快地到位。

对于这起事故，阿多尼表示：“我们理解这是人为错误，但我们尊重正在调查这一事件的司法部门的工作。”

对于发言人来说，阿根廷的铁路网络“遭到破坏”。

与此同时，一名在事故中受伤的乘客谴责政府没有为火车系统的工程提供资金。

根据媒体获得的法庭陈述，信号装置需要维护数月。

上周五，在圣马丁线巴勒莫附近的一座桥上，一列载有乘客的列车与另一列空列车相撞。

根据假设，操作员错误地报告道路畅通无阻。

国际货币基金组织将为阿根廷提供约8亿美元的拨款。

国际货币基金组织通过确认阿根廷批准了对债务清偿协议的新审查来宣布这一消息。

这家总部位于华盛顿的实体表示，阿根廷在 2024 年第一季度超额完成了所有目标。

该基金组织在一份声明中强调了阿根廷在对抗通胀和恢复外汇储备方面取得的进展。

该消息还强调，“尽管面临高度复杂的经济和社会形势，但米莱政府“的进展速度比预期更快”。

本周一，参议院继续分析哈维尔·米莱政府的改革法案，即所谓的“基础法”。

13日，工会领导人出席并向立法者表示劳工章节与该倡议相抵触。

对于 CGT 工会的赫克托·达尔来说，《基本法》“鼓励非正规雇佣劳动者”。

另一位发言者是 CTA 的乌戈·雅斯基，他形容该法案“绝对是倒退”。

据他介绍，该倡议中没有一条条款尊重保护劳工权利的《宪法》第14条。

在此背景下，一位亲政府参议员批评工会成员在米莱的前任阿尔贝托·费尔南德斯担任总统期间没有举行过罢工。

这位立法者 Ezequiel Atauche 回忆道，“2019 年至 2023 年间，通货膨胀和贫困加剧，购买力下降。”

他问工会领导人：“同一时期，你们在哪里？……因为你们在我们执政45 天后举行了一次罢工，在近日又举行了一次罢工。”

据媒体报道，“基础法”不太可能如总统所愿在5月25日之前获得批准。

国家元首呼吁5月25日与各省省长签署长期政策协议。

其中一位省级领导人、来自布宜诺斯艾利斯的阿克塞尔·基西洛夫证实，他不会参加与米莱的会议。

正如他解释的那样，原因是玫瑰宫没有履行其管辖地区布宜诺斯艾利斯的义务。

和基西洛夫一样，已经有五位省长不会签署米莱所谓的“五月公约”。

由于洪水已造成近 150 人死亡，巴西总统卢拉·达席尔瓦暂停了对智利的访问。

他的政府在一份声明中宣布了这一点，并强调他“需要监测南里奥格兰德州的局势并协调对受灾者的援助”。

卢拉曾计划与智利总统加布里埃尔·博里奇会面，与他一起制定重新启动南美洲国家联盟的计划。

暴雨和破纪录的河水上涨给巴西南部造成了灾难。

该地区主要城市阿雷格里港被水淹没，疏散人数超过60万。

除147人死亡外，还有近130人因这场灾难失踪，救援人员正在搜寻他们。

对于秘鲁政府来说，变性人“精神有问题”。

卫生部的一项决议得出了该结论，该决议更新了可以在公立和私立医院治疗的疾病清单。

精神和行为障碍的诊断包括“易性癖和儿童时期的性别认同障碍”等。

这一结论与世界卫生组织的观点相矛盾，世界卫生组织将变性欲排除在其疾病手册之外。

该法令遭到多个 LGBT 群体权利组织的谴责。

他们警告说，除了其他后果之外，法令还可以实现所谓的“转化疗法”或应用激素来“纠正同性恋”。

活动人士指出，这些治疗被“国际法”视为酷刑。

鉴于这一争议，卫生部发表声明澄清说并不认为性别多样性是一种疾病。

卫生部在没有撤回该法令的情况下保证，该法令旨在保证全体人民的全面心理健康。

体育

阿根廷人马塞洛·加拉多不再担任沙特阿拉伯伊蒂哈德队的教练。

上任仅仅六个月后，这位前河床主帅就因成绩不佳而被俱乐部当局决定解除职务。

上一场0-5惨败阿尔埃蒂法克队，导致他们无缘亚冠联赛，加拉多在2025年合同到期前离开。

这位阿根廷人因其在 2014 年至 2022 年间在河床队取得的成功而被认可，当时他赢得了 11 次冠军，其中包括两次解放者杯冠军。