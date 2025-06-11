RAE华语节目 (请点击阅读)

- 总统哈维尔·米莱抵达以色列

- 政府庆祝克里斯蒂娜·基什内尔被定罪

- 巴西：前总统贾尔·博索纳罗的前助手在未遂政变审判中使其案件复杂化

- 乌拉圭总统及其两位前任在布宜诺斯艾利斯荣获安妮·弗兰克奖

- 阿根廷青年在美国赢得世界航空航天工程奖杯

- 体育：莱昂内尔·梅西在昨日对阵哥伦比亚的比赛中首发

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Joaquín Sabina – No puedo enamorarme de tí /

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哈维尔·米莱总统周一抵达以色列，继续他的国际访问之旅。此前，他已访问了意大利、梵蒂冈、西班牙和法国。

总统抵达特拉维夫机场后，直接前往耶路撒冷的西墙。

米莱在犹太圣地向聚集的信徒致意时表示：“我将永远全心全意地支持以色列人民。”

他说：“这对西方来说也是一项正义事业。”

总统在以色列的行程安排紧凑，包括会见总统伊萨克·赫尔佐格和总理本雅明·内塔尼亚胡。

在此框架下，预计他将与总理正式签署开通特拉维夫和布宜诺斯艾利斯直飞航线的协议。

总统还与被哈马斯绑架人员的家属见面，并接受被称为“犹太诺贝尔奖”的奖项。

作为其正式访问行程的一部分，米莱在尼斯会见了法国总统埃马纽埃尔·马克龙，讨论了阿根廷的原子能问题。

在法国尼斯，这位阿根廷领导人还出席了联合国海洋会议。

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10日，政府庆祝克里斯蒂娜·基什内尔被定罪。

同一天，哈维尔·米莱总统在访问以色列期间重申，他无条件支持打击“恐怖主义，这是一项将我们各国团结在一起、我们坚定不移地致力于的事业”。

巧合的是，米莱身处圣地，而圣地正是对基什内尔政府与伊朗签署的协议质疑最多的国家之一。

CFK在2007年至2015年期间担任阿根廷总统，并于2019年至2023年担任副总统。

她曾被指控涉嫌多起腐败案件，但进展最快的是所谓的“道路案”，该案涉及与巴塔哥尼亚公路建设合同相关的非法致富。

经过多次上诉，最高法院必须批准或撤销对她的判决，预计很快就会做出裁决。

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在巴西，前总统贾尔·博索纳罗因涉嫌参与未遂政变而面临审判，他的处境也因此变得更加复杂。

9日，在2018年至2023年担任前总统私人助理的中校毛罗·西德出庭作证。

在法官面前作证时，西德证实，这位前总统曾试图阻止其继任者、左翼人士卢拉·达席尔瓦就职。

他还透露，博索纳罗曾暗示可能取消2022年10月的选举结果，而他在那次选举中败给了卢拉。

并且在那一年的竞选中，他试图质疑巴西选举制度的透明度，以留下舞弊指控的可能性。

这位前总统、他的几名前官员以及一些前军事领导人被指控参与了2023年1月8日的事件。

当天，数千人冲进了首都巴西利亚的政府、议会和司法总部。

检方称，此次叛乱的目的是迫使武装部队进行干预，推翻当时一周前刚刚上任的卢拉的权力。

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在布宜诺斯艾利斯，乌拉圭现任总统亚曼杜·奥尔西（Yamandú Orsi）及其两位前任路易斯·拉卡列·普乌（Luis Lacalle Pou）和胡利奥·玛丽亚·桑吉内蒂（Julio María Sanguinetti）接受了奖项。

他们荣获了由阿根廷拉丁美洲安妮·弗兰克中心（CAFA）颁发的安妮·弗兰克奖。

该奖项旨在表彰他们“对民主的承诺、对制度的尊重以及构建和平共处”。

奥尔西认为，乌拉圭公民需要不同政党领导人之间“展现共存的姿态”。

他还回忆说，他目前的对手拉卡列·普在赢得2023年大选后曾邀请他一同出席南方共同市场峰会。

并谈到乌拉圭，一群自由主义活动家在该国成立了一个类似阿根廷总统哈维尔·米莱领导的“自由先锋党”（La Libertad Avanza）。

该空间的创始人在社交媒体上表示，这股新兴政治力量“将以自由主义理念改变乌拉圭的进程”。

他们强调，该党派与阿根廷自由先锋党有着密切的联系。

新成立的政党成员表示：“我们与米莱周围的人们保持着密切联系”。

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阿根廷队赢得了美国国家航空航天局（NASA）航空航天工程世界级比赛冠军。

来自布宜诺斯艾利斯理工学院（ITBA）的十名学生在美国弗吉尼亚州举行的比赛中荣获冠军。

在这项赛事中，阿根廷队展示并发射了一颗CanSat卫星，这颗卫星大小与汽水罐相当，能够完成一项任务。

该设备由火箭发射至700米高空，并在实时传输数据的同时进行受控下降。

布宜诺斯艾利斯理工学院的学生还开发了自己的软件来处理着陆后的信息。

他们是唯一一支来自拉丁美洲的参赛队伍，该比赛也由美国宇航学会组织举办。

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体育

阿根廷国家队莱昂内尔·梅西在周二对阵哥伦比亚的预选赛中首发。

该队主教练斯卡洛尼在周一的新闻发布会上说，他将继续执教阿根廷国家队，直至2026年世界杯结束后合同到期。

这支世界杯冠军队已经获得了世界杯参赛资格，并在预选赛中获得了第一名。