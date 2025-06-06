RAE华语节目 (请点击阅读)

-成千上万的人在布宜诺斯艾利斯抗议哈维尔·米莱的政策

-米莱总统启程前往欧洲和以色列进行正式访问

-经合组织预测，阿根廷今年将成为拉丁美洲经济增长最快的国家

-哥伦比亚加入联合国安理会

-智利政府与谷歌签署协议，将在南美洲和澳大利亚之间铺设海底电缆

-体育：阿根廷队前往智利参加预选赛

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Alejandro Lerner – No hace falta que lo digas / José Larralde – Cosas que pasan /

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成千上万的人在布宜诺斯艾利斯举行抗议反对哈维尔·米莱政府。

游行队伍汇聚了要求加薪的退休人员、工会、残疾人及其家属、医护人员等群体。

他们都加入了一年一度的“一个都不能少”反对性别暴力的动员活动。

这场大规模集会演变成了一场反对官方政策的行动，主要是那些涉及削减公共开支的政策。

集会在国会前举行，在严密的安保措施下，没有发生任何事件或暴力事件。

阿根廷其他地区也发生了类似的抗议活动。

在示威活动的同时，众议院就反对派提出的几项法案进行了辩论，其中包括一项将为退休人员加薪7.2%的法案。

在该倡议获得批准后，米莱总统在社交媒体上重申，如果参议院通过该法案，他将予以否决，因为这违反了他的“零赤字”政策。

总统称，这是“民粹主义的煽动性提案”。

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米莱总统开始对欧洲和以色列进行正式访问。

总统5日从布宜诺斯艾利斯出发前往罗马与总理乔治娅·梅洛尼会面。

周六，他在梵蒂冈会见教皇利奥十四世，这是教皇首次接见拉丁美洲国家元首。

下一站的访问行程是马德里，米莱在那里的一个论坛上发表演讲。之后，他抵达法国尼斯，与法国总统埃马纽埃尔·马克龙会面。

在法国尼斯，阿根廷总统出席第三次联合国海洋会议。

之后是以色列，他将会见以色列外长伊萨克·赫尔佐格和总理本雅明·内塔尼亚胡。

米莱将参观耶路撒冷的西墙，并会见被哈马斯绑架人员的家属。

此外，他还将在以色列议会接受表彰并发表演讲。

预计他还将与内塔尼亚胡共同宣布开通布宜诺斯艾利斯和特拉维夫之间的直飞航班。

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2025年，阿根廷将成为拉丁美洲增长最快的经济体。

这是根据经济合作与发展组织（OECD）发布的一份报告得出的结论。

据该报告显示，阿根廷今年的经济增长率将达到5.2%，2026年将达到4.3%。

在全球范围内，只有印度的增长率超过了阿根廷。

经济合作与发展组织的研究还预测，这个拉普拉塔河沿岸的国家将继续保持该地区最高的通货膨胀率：今年为36.6%，明年为14.9%。

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哥伦比亚将代表拉丁美洲进入联合国安理会。

这个南美国家以180票当选联合国执行机构成员，任期2026-2027年。

哥伦比亚代表团将从明年开始取代圭亚那在安理会任职。

其他新当选的成员国包括巴林、刚果民主共和国、拉脱维亚和利比里亚。

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智利政府与谷歌签署协议，将在南美洲和澳大利亚之间铺设一条海底光缆。

洪堡项目计划在瓦尔帕莱索和悉尼之间铺设一条近1.5万公里的线路，途经法属波利尼西亚。

据这家美国公司称，这将是南美洲与亚太地区之间首条直接光纤连接。

有消息称，迄今为止，这些地区之间的数字连接是通过北半球实现的。

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体育

阿根廷国家足球队已抵达智利圣地亚哥，准备在预选赛中对阵主场球队。

这支世界冠军队于阿根廷时间晚上10点迎战“红牛”。

“蓝白军团”抵达智利时已锁定参赛资格，而阿根廷队则需要一场胜利才能保持晋级季后赛的希望。

与智利队的比赛结束后，国家队返回布宜诺斯艾利斯，下周二主场迎战哥伦比亚队。