RAE华语节目 (请点击阅读)

美国铝和钢铁关税生效，阿根廷是受影响国家之一

-厄瓜多尔宪法改革获批，允许设立外国军事基地

-阿根廷主要儿科医院劳资冲突持续

-智利加入对以色列武器禁运，抗议加沙局势

-体育：阿根廷在资格赛中对阵智利，阵容进行多项调整

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Facundo Cabral – No soy de aquí, ni soy de allá / Soda Stereo – Signos / Falú – La Cuartelera

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3日，美国总统唐纳德·特朗普签署行政命令，对钢铁和铝进口征收新关税，这些金属在进入美国时将被征收25%至50%的关税。

据这位共和党人称，此次加征关税旨在保护美国工业并加强国家安全。

这项措施影响到数十个国家，尤其是加拿大、巴西和墨西哥，也影响到阿根廷。阿根廷在2024年向美国出口了价值6亿美元的此类商品。

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布宜诺斯艾利斯加拉汉医院（Garrahan Hospital）的冲突仍在继续，该医院是阿根廷最重要的儿科中心。

这家国有机构的员工在集会上决定继续罢工，要求提高工资。

在此背景下，他们宣布于6月5日罢工。

他们拒绝了加拉汉医院当局上周末宣布的加薪计划，因为加薪并未覆盖所有员工。

此外，工会代表声称，他们从未被召集参加正式会议来解决冲突。

哈维尔·米莱的政府坚持认为医院的资源管理不善。

他们举例说，大部分资金都用于支付行政人员的工资，而不是医务人员的工资。

布宜诺斯艾利斯加拉汉医院是一家国有机构，也是最重要的儿科医院之一。

阿根廷近一半的儿童癌症病例都在那里接受治疗。

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厄瓜多尔国会批准了一项法案，旨在改革宪法并重新授权在该国设立外国军事基地。

这项倡议由总统丹尼尔·诺沃亚推动，是其打击有组织犯罪和贩毒计划的一部分。

该法案获得了82票赞成、60票反对和6票弃权。

这一法案必须在未来45天内举行的全民公投中得到批准。

诺沃亚表示，厄瓜多尔需要国际援助来打击犯罪集团。

2009年，时任总统拉斐尔·科雷亚在未能与华盛顿续签禁毒协议后，下令美军撤出该国。

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智利加入对以色列的武器禁运，以抗议加沙局势。

智利总统加布里埃尔·博里奇在社交媒体上宣布了这一消息。

他解释说，智利政府采取行动是为了回应他所说的巴勒斯坦领土上“系统性违反国际法”的行为。

圣地亚哥最近几周已因同样的原因与以色列断绝外交关系。

据智利外交部称，加沙正经历着“极其严重的人道主义危机局势”。

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体育

阿根廷国家足球队5日前往智利参加世界杯预选赛。

阿根廷国家队于阿根廷时间晚上10点对阵智利国家队，队长莱昂内尔·梅西因伤缺席七个月后回归球队。

主教练莱昂内尔·斯卡洛尼派出的阵容进行一些调整，尤其是在中场。

多名常规首发球员因黄牌或伤病停赛。

这支世界冠军和两届美洲杯冠军球队已经获得了2026年美墨加世界杯的参赛资格。

在5日对阵智利的比赛之后，阿根廷于6月10日主场迎战哥伦比亚。