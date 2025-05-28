RAE华语节目 (请点击阅读)

-阿根廷庆祝英国与毛里求斯就查戈斯群岛达成的协议，并将其与马尔维纳斯群岛的主权问题联系起来。

-政府重申阿根廷退出世界卫生组织

-米莱将于 6 月 6 日拜访教皇利奥十四世：他将成为第一位与教皇会晤的拉丁美洲总统。

-CGT工会就米莱的罢工法令向法院提起上诉。

-据官方数据，今年前三个月 600 万阿根廷人出国旅游。

-体育：米格尔·安赫尔·鲁索辞去圣洛伦索队教练一职，据传闻，他将重返博卡青年队。

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

Soda Stereo – Música Ligera/La Beriso – Como Olvidarme/Diego Torres – Color Esperanza/

阿根廷政府庆祝英国与毛里求斯共和国签署控制查戈斯群岛协议。

英国外交部在一份声明中强调，该协议表明英国承认毛里求斯对争议领土的主权。

声明称，这是朝着印度洋该地区非殖民化迈出的一步，符合国际法和联合国决议。

布宜诺斯艾利斯将此案与阿根廷和伦敦在马尔维纳斯群岛的领土争端联系起来，并认为与毛里求斯达成的协议开创了先例。

因此，官方消息敦促英国当局恢复与阿根廷的对话，以解决南大西洋群岛的争端。

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阿根廷主要工会——劳工总联合会就哈维尔·米莱政府的罢工法令向法院提起上诉。

正如预期的那样，CGT 对扩大“必要”服务数量的决议提起了上诉。

根据总统令，教育、交通、电信等领域在罢工期间必须保证高达75%的服务。

工会拒绝接受这些变化，认为它们侵犯了宪法赋予的罢工权利。

根据总工会的立场：“罢工法律框架的改革不能通过法令来实施”，而必须通过国会来实施。

米莱上周宣布的法令得到了阿根廷工业联盟等商业协会的支持。

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据Infobae报道，哈维尔·米莱将于6月6日在梵蒂冈与教皇利奥十四世会面。

如果得以实现，这将是新教皇首次会见拉丁美洲领导人。

据报道，国家元首将正式邀请教皇访问阿根廷，这是他的前任已故教皇弗朗西斯科未能做到的。

除了罗马之外，米莱此次出访还将在尼斯停留，在那里他将与法国的埃马纽埃尔·马克龙举行双边会谈。

阿根廷总统随后将前往以色列，会见他的主要盟友之一、以色列总理本雅明内塔尼亚胡。

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政府重申阿根廷退出世界卫生组织的决定。

卫生部长马里奥·卢戈内斯表示：“今天的证据表明，世卫组织的处方不起作用，因为它们不是基于科学，而是基于政治利益。”

阿根廷总统米莱宣布阿根廷退出该全球组织，自这一组织 1948 年成立以来，阿根廷一直是该组织的成员国。

此前不久，美国唐纳德·特朗普也采取了同样的举措。

卢戈内斯在布宜诺斯艾利斯会见美国卫生部长罗伯特·肯尼迪时重申退出世界卫生组织。

这位部长在新闻发布会上表示：“我们对未来的方向有着相似的愿景，这就是我们将加强两国合作的原因。”

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据官方数据，1月至4月期间，近600万阿根廷人出国旅游。与 2024 年同期相比增长了近 70%。

分析人士认为，主要原因是比索升值，这使得境外的旅游目的地在经济上非常具有吸引力。

由于同样的原因，同期来阿根廷的外国游客数量下降了20%以上。

据官方数据，巴西和其他邻国仍然是最受阿根廷游客喜爱的目的地。

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体育

在圣洛伦索队于锦标赛开幕赛半决赛中输给普拉滕斯队后，米格尔·安赫尔·鲁索辞去了球队主教练一职。

尽管尚未得到证实，但体育媒体报道称，他即将重返曾于2007 年和 2020 年至 2021 年之间执教两个赛季的博卡青年队。

鲁索在执教博卡的第一个赛季就成功夺得了南美解放者杯冠军。

关于锦标赛，普拉滕斯队将于6 月 1日与飓风队在圣地亚哥德尔埃斯特罗的“城市之母”体育场争夺杯赛冠军。