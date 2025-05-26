RAE华语节目 (请点击阅读)

-米莱政府放松对银行和金融交易的限制和控制

-工会反对罢工法令

-委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗宣布逮捕涉嫌破坏选举的雇佣兵

-据报道，大多数森林火灾发生在巴西

-乌拉圭政府召见以色列大使，抗议袭击约旦河西岸。

-体育：纽维尔队击败防御与司法队，晋级阿根廷杯16强

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哈维尔·米莱政府正在放松对银行和金融交易的限制和控制。

总统发言人曼努埃尔·阿多尼提出了所谓的“阿根廷储蓄历史性修复计划”。

他说，将签署一项法令，结束他所谓的“荒谬管制”。

他解释说，该法令旨在确保人们不会因税收原因而受到“迫害”。

经济部长路易斯·卡普托说，该计划旨在让人们“自由管理自己的储蓄”。

在“您的美元，您的选择”的口号下，将提高现金提取或转账等各种交易的最低纳税申报要求。

分析人士称，玫瑰宫打算鼓励储户将存储在系统外（例如保险箱中）的美元注入市场。

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阿根廷主要工会 CGT 谴责了米莱政府修改罢工权规定的意图。

该组织的领导人之一赫克托·达尔警告说，他们将对任何侵犯“抗议权”的措施向法院提出上诉。

工会甚至警告说，他们将向国际劳工组织（ILO）提起诉讼。

周四，行政部门发布了一项法令。根据这一决议，教育、电信、交通等行业在罢工日必须保证高达75%的服务。

阿根廷工业联盟等组织支持玫瑰宫的措施，但总工会坚持认为该措施“违宪”。

说到抗议，22日约有 8000 人在首都游行，要求提高布宜诺斯艾利斯大学教师的工资。

他们还要求为布宜诺斯艾利斯大学的学生提供更多资金和奖学金。

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美国马里兰大学的一项研究显示，2024年发生的森林火灾中，近一半发生在巴西。

据该消息来源称，气候变化导致的极端高温加剧了去年的火灾。

该文件指出，火灾摧毁的森林面积首次超过了农业工业活动造成的毁坏面积。

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乌拉圭正式抗议约旦河西岸发生的袭击事件，该事件影响了其驻巴勒斯坦代表费尔南多·阿罗约。

乌拉圭外交部召见以色列驻蒙得维的亚大使米哈尔·赫什科维茨 (Michal Hershkovitz)，提出正式投诉。

外交部在一份声明中要求进行调查，并保证外交人员的安全。

据这个南美国家当局称：“一个代表团在访问约旦河西岸杰宁期间遭到以色列士兵的枪击”。

阿罗约是监督该地区人道主义局势的一组外交官之一。

乌拉圭总统亚曼杜·奥尔西谴责这一事件，批评以色列对加沙的攻势，并反对一切形式的暴力，包括战争和绑架。

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委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗宣布抓获约 50 名涉嫌破坏即将举行的地方选举的“雇佣兵”。

据总统称，被捕者是“恐怖分子”，他们计划在5 月 25 日选举期间发动袭击。

马杜罗在竞选活动中表示：“他们来这里是为了安放炸弹或对国家发动暴力袭击。”

委内瑞拉政府周三报告称，被拘留者中有几人是外国人，包括一名阿根廷人、一名西班牙人和一名阿尔及利亚人。

与此同时，反对派领导人玛丽亚·科里娜·马查多呼吁人们不要参加选举投票，以抗议马杜罗政府，她认为该政府不合法。

总统是在反对派和包括阿根廷在内的几个国家的政府不承认其合法性的选举中再次当选的。

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体育

在阿根廷杯比赛中，纽维尔队以2-0击败了捍卫正义队。

就这样，罗萨里奥俱乐部晋级了该项赛事的 16 强，该赛事汇集了来自全国各地各个级别的球队。