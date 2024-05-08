RAE华语节目 (请点击阅读)

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En Los Ángeles, el presidente Milei llamó a invertir en la Argentina

- 阿根廷总统米莱在洛杉矶呼吁来阿根廷投资

-巴西南部洪水已造成 86 人死亡

-对于米莱来说，英国外交大臣对马尔维纳斯群岛的访问“不是挑衅”

-肯尼亚领导的国际维和部队开始抵达海地

-阿根廷外交部长戴安娜·蒙迪诺在布鲁塞尔会见欧盟当局

哈维尔·米莱总统呼吁“押注阿根廷”，他认为阿根廷可以成为新的“西方麦加”。

他在美国洛杉矶米尔肯研究所的一次会议上向首席执行官、商人、银行家、投资者和记者组成的听众提出了这个问题。

总统在讲话中捍卫了阿根廷政府的执政方向，同时强调资本主义是发展的工具。

同样，他强烈质疑国家对经济的干预，据他称，这是造成阿根廷 60% 人口贫困的原因。

然而，总统强调，他自去年 11 月赢得选举以来，阿根廷重新燃起了对“自由”理念的信心。

他表示：“当西方转向控制和强加时，阿根廷则转向信任其公民行使自由权。”

他在向公众发表讲话时总结道：“押注于阿根廷，让我们共同谱写西方进步史上的新篇章。”

在米尔肯论坛的背景下，米雷再次会见了特斯拉首席执行官埃隆·马斯克，他最近已经参观了特斯拉位于德克萨斯州的工厂。

两人在一起拍照，社交网络 X 的所有者回应了国家元首的呼吁，他表示：“我建议在阿根廷投资。”

与此同时，由主要工会 CGT 发起的针对自由主义政府的第二次总罢工即将到来。

6日确认公共交通工会将参加 9 日的罢工。

国际部队开始抵达海地寻求恢复秩序。

该特遣队将由肯尼亚领导，其目标是打击控制海地大部分领土的帮派。

美国也参与了此次行动，尽管美国只是为将部署在这个加勒比国家的 1000 名士兵提供后勤和装备。

据联合国统计，海地今年第一季度因暴力浪潮造成超过2500人死伤。

国际和平部队在海地主要政党参加的过渡委员会成立后抵达。

该机构在总理阿里尔·亨利辞职后接管了政府，亨利继任于 2021 年被暗杀的总统若弗内尔·莫伊兹 (Jovenel Moise)。

据最新官方报告，巴西南里奥格兰德州洪水已造成 86 人死亡。

在此背景下，由于河流水位上涨创纪录，国家政府宣布进入洪灾状态。

该地区的主要城市阿雷格里港的中心被水覆盖，深度达五米。

急救人员正在寻找自灾难发生以来仍然失踪的 130 多人。

据政府消息称，超过13万居民因洪水失去家园。

大片地区断电，甚至还发生了盗窃事件。

上周末，当地州长爱德华多·莱特表示，该州正面临“战争情景”，需要“战后措施”。______________________________________________________

总统哈维尔·米莱在接受BBC采访时强调，阿根廷不会放弃对马尔维纳斯群岛的主权主张。

但他澄清说，他的政府也不会与英国发生冲突。

米莱在与记者艾奥内·威尔斯的对话中表示：“今天伦敦可能不想就群岛问题进行谈判，但稍后他们会想要这样做的。”

总统说：“随着时间的推移，许多立场会发生了变化”。

同样，总统透露，他并不认为英国外交大臣戴维·卡梅伦二月份对马尔维纳斯群岛的访问是挑衅。

国家元首解释说：“如果该领土今天在联合王国手中，它完全有权这样做”。

总统说：“事实上，我和他的关系非常好”。

此外，他还表达了对已故英国前首相玛格丽特·撒切尔的钦佩，尽管她领导的国家在1982年面临了阿根廷的挑战。

他解释道：“发生了一场战争，我们输了”。

他继续说道：“这并不意味着人们不能认为那些在对面的人做得很好。”

总统补充道：“我不仅钦佩撒切尔夫人，还钦佩罗纳德·里根和温斯顿·丘吉尔。”

米莱说：“因为一个人的国籍或种族而批评他人，这是极为不明智的”。

阿根廷外交部长戴安娜·蒙迪诺在布鲁塞尔会见了欧盟当局。

在此背景下，她重申了阿根廷对签署南方共同市场与27个欧盟成员国之间的自由贸易协定的承诺。

该协议已经谈判了数年，并因欧洲对南美出口的环境要求而受阻。

在比利时首都，蒙迪诺会见了欧洲大陆集团的几位高级官员。

其中，她会见了外交、工业和环境部门的负责人。

此外，阿根廷外长还与计划在阿根廷开采铜的矿业公司嘉能可的代表进行了交谈。

蒙迪诺访问了中国，法国，比利时之后，她的官方访问将在葡萄牙结束。