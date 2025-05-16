RAE华语节目 (请点击阅读)

-米莱总统不会前往梵蒂冈参加利奥十四世的就职典礼

-政府提出移民改革，包括对公立医院的非居民外国人收取费用

-乌拉圭：5000 人在议会向已故前总统何塞·穆希卡 (José Mujica) 告别。

-阿根廷4月份通胀率再次下降

-火地岛冶金工会罢工，抗议取消进口手机关税

-体育：竞技俱乐部和贝莱斯俱乐部晋级南美解放者杯 16 强

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歌曲：Raly Barrionuevo, Lito Vitale - Pascador de hombres / Mercedes Sosa – Yo vengo a ofrecer mi corazón / Charly Garcia – Deberias saber por que

约 5000 人在议会向乌拉圭前总统何塞·穆希卡告别。

在首都蒙得维的亚，人群列队走过装有前总统遗体的棺材。前总统于周二因癌症去世，享年 89 岁。

穆希卡于 2010 年至 2015 年间执政，因其节俭和简朴而闻名于世。

总统亚曼杜·奥尔西及各政治派别的领导人都出席了在乌拉圭首都举行的葬礼。

他的前任路易斯·拉卡列·普、路易斯·拉卡列·德埃雷拉和胡里奥·玛丽亚·桑吉内蒂也向这位已故左翼政治家和前游击队员表示敬意。

包括阿根廷布宜诺斯艾利斯省省长阿克塞尔·基西洛夫以及多位领导人从阿根廷赶来参加葬礼。

巴西总统卢拉、智利总统加布里埃尔·博里奇、玻利维亚总统路易斯·阿尔塞等南美国家总统于周四抵达乌拉圭。

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首席部长吉列尔莫·弗朗科斯周三透露：总统哈维尔·米莱不会出席新教皇利奥十四世的就职典礼。

米莱曾前往参加弗朗西斯科的葬礼，并预计将返回罗马教廷，但最终不能实现这一承诺。

据媒体报道，出席新教皇就职典礼的阿根廷代表团由外交部长赫拉尔多·韦尔泰因率领。

总统将留在布宜诺斯艾利斯，因为主要候选人阿多尼参加该市的立法选举。

政府宣布了一项移民改革，这将影响外国人在公立医院就医。

官方发言人曼努埃尔·阿多尼于周三提出了这些措施。

他解释说，非法移民和临时居民“必须支付”国家医疗机构的医疗服务费用。

发言人解释说：“他们来到这个国家，在公立医院接受治疗，然后返回原籍地”。

他解释说：“8家国家医院花费了1140亿来治疗外国患者。”

他还表示，“进入阿根廷的人将被要求出示医疗保险，以保证他们的支付能力。”

阿多尼还宣布，大学将被授权向外国学生收取费用。

该官员还表示，获取国民身份证件的要求将“更加严格”。

该发言人解释说：“非法入境或非法居留的人将不会像现在这样获得公民身份。”

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在南部的火地岛，冶金工人发起罢工，抗议取消进口手机关税。该省有几家电子工厂。

多年来，这种生产一直受到特殊税收制度的保护，其中包括进口税。

但米莱政府宣布降低这些税收是为了降低国家的手机价格。

冶金工人工会（UOM）拒绝接受这一降税措施，宣布在建有多家工厂的火地岛里奥格兰德市进行无限期罢工。

一位工会领导人表示：“如果实施内部减税，这将是我们所知的这个行业的死亡证明。”____________________________________________________________

阿根廷4月份通胀率再次下降，达到2.8%。

该数据由官方统计机构 (INDEC) 发布。

这一数字比3月份的3.7%下降了近一个百分点。

经济部表示，这一数字“反映了自哈维尔·米莱总统执政以来通胀率上涨的急剧放缓”。

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体育

在南美解放者杯比赛中，竞技队主场4-0战胜了智利科洛科洛队。

凭借这一结果，阿韦利亚内达队已获得进入 16 强资格，尽管他们仍需与福塔莱萨队争夺 E 组的最后一名。

与此同时，H组的贝莱斯·萨斯菲尔德以3-0击败玻利维亚的圣安东尼奥·布洛·布洛。

A组中，拉普拉塔大学生队2-3不敌巴西队博塔弗戈。