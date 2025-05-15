RAE华语节目 (请点击阅读)

- 前乌拉圭总统、前游击队战士何塞“佩佩”穆希卡去世，享年 89 岁。

-对于玫瑰宫来说，米莱缺席中国-拉美和加勒比国家共同体会议不会影响与北京的关系。

-玻利维亚总统路易斯·阿尔塞宣布今年将不再寻求连任。

- 迭戈·马拉多纳死亡案的审判仍在继续：他的女儿吉安尼娜出庭作证并指控了为这位足球偶像治疗的医生。

-阿根廷政府宣布取消手机进口税。

-体育：阿根廷队在南美解放者杯和南美杯的成绩

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歌曲：Alberto Cortez - No soy de aquí / Horacio Guarany – Si un día fui tu cantor

乌拉圭前总统何塞·“佩佩”·穆希卡于周二去世，享年 89 岁。

该南美国家现任总统亚曼杜·奥尔西在社交媒体上证实了这一消息。

奥尔西的留言写道：“他离开时，依然如生前一样，是一位人民的代表，一位穷人的代言人，一位正义的斗士。再见，佩佩。非常感谢你。”

穆希卡因食道癌并发症在首都蒙得维的亚郊区的家中去世。

这位前总统本人去年一月就证实他“即将死去”。

这位已故左翼领导人出生于1935年，是20世纪60年代图帕马罗斯武装组织的成员。

在乌拉圭军事独裁统治期间，他被监禁了12年多。

获释后投身政治，成为“广泛阵线”党主要领导人之一。

2010年，他赢得总统选举并统治拉普拉塔河国家直至2015年。

穆希卡因其简朴的生活方式而闻名于世，即使在担任总统期间，他的生活方式也未曾改变。

任职期间，他继续与妻子、前立法者、乌拉圭前副总统露西亚·托波兰斯基 (Lucía Topolanski) 住在林孔德尔塞罗的同一个农场里。

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阿根廷总统府认为，总统哈维尔·米莱缺席中国-拉美和加勒比国家共同体峰会不会影响阿根廷与这一亚洲国家的贸易关系。

总统发言人曼努埃尔·阿多尼在新闻发布会上表达了这一观点。

该官员强调，阿根廷副外长爱德华多·布斯塔曼特代表阿根廷出席了在北京举行的会议。

阿多尼强调说：“我们这样做是为了维持良好的双边关系。”

这位发言人回忆道：“我们从未说过总统会在此时出行；我们确实说过他有可能出席拉美和加勒比国家共同体峰会。但这并没有发生。”

智利总统加布里埃尔·博里奇、巴西总统卢拉·达席尔瓦和哥伦比亚总统古斯塔沃·佩特罗出席了在中国首都举行的会议。

CELAC 是拉丁美洲和加勒比国家共同体，其成员包括除美国和加拿大以外的所有西半球国家。

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迭戈·马拉多纳死亡案的审判仍在继续，他于2020 年 11 月去世。

13日，他的一个女儿吉安尼娜出庭作证，证实了对该足球运动员去世前进行治疗的医疗团队的指控。

根据证词，家人确信这一足球偶像“需要在家治疗，我们同意了”。

但她后来表示，这位阿根廷国家队前队长没有得到适当的医疗照顾。

吉安尼娜·马拉多纳主要提到了负责照顾这位前那不勒斯球员团队的负责人路易斯·卢克医生。

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玻利维亚总统路易斯·阿尔塞宣布，他不会在今年的选举中寻求连任。

他还呼吁他的前盟友、现任政治对手、前总统埃沃·莫拉莱斯也退出竞选。

阿尔塞表示，呼吁莫拉莱斯团结左翼力量，共同对抗“法西斯右翼”。

总统解释说，他拒绝竞选连任是为了不成为“分裂民意的因素”。

阿尔塞今年被指定为执政党争取社会主义运动党的候选人，但他与莫拉莱斯就该提名发生了激烈争论。

面对这一切，莫拉莱斯重申了参加8月17日选举的意愿。

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国家政府宣布降低手机进口税。

据玫瑰宫称，该措施旨在使这些物品的价格下降高达 30%。

官方发言人曼努埃尔·阿多尼在周二的新闻发布会上宣布了这一消息。

该负责人表示，此次降价将使手机价格恢复到区域平均水平。

他保证，他不认为这项措施会影响火地岛省的生产结构。

阿根廷南部地区生产各种电子产品。多年来，这些产品一直受到特殊税收制度的保护，包括进口税。

针对玫瑰宫的声明，火地岛省省长古斯塔沃·梅莱利亚表示，这是“一次非常沉重的打击”。

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体育

在南美解放者杯中，科尔多瓦中央队客场2-1击败委内瑞拉塔奇拉体育队。

这样，圣地亚哥德尔埃斯特罗队就保留了晋级 16 强的机会。

在另一项洲际锦标赛南美杯中，戈多伊克鲁斯队与巴西的格雷米奥队 0-0 战平。

在同一项赛事中，拉努斯队主场以 1-0 击败巴西瓦斯科达伽马队，晋级 16 强。