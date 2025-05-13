RAE华语节目 (请点击阅读)

-利奥十四世在他的第一个主日弥撒中缅怀弗朗西斯科并祈求和平

-阿根廷开启选举日程，四个省份开始投票。

-阿根廷最高法院档案中发现纳粹文件

-哥伦比亚：佩特罗总统的全面和平计划首次实现游击队交付武器

-体育：博卡青年队和独立队将在阿根廷联赛四分之一决赛中相遇。

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新上任的教皇利奥十四世在梵蒂冈主持了他的第一次主日弥撒。

教皇在第一次三钟经祈祷中缅怀了他的前任阿根廷人豪尔赫·贝尔格里奥，并呼吁和平。

美国人罗伯特·普雷沃斯特站在圣彼得大教堂的阳台上，面对十万名观众，警告“第三次世界大战的碎片”。

然后他强调：“正如教皇弗朗西斯科经常说的那样，永远不要再发生战争！”

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阿根廷最高法院的档案中发现了 20 世纪 40 年代的纳粹文件。

这些材料是官员在为最高法院建造博物馆进行清点时发现的。

鉴于这一发现的重要性，法院院长奥拉西奥·罗萨蒂下令对这些文件进行彻底分析。

据司法部门消息人士透露，在几个箱子里发现了纳粹宣传文本，目的是在阿根廷传播这种意识形态。

据称，他们是由德国驻东京大使馆通过一艘船送往布宜诺斯艾利斯的，该船于 1941 年 6 月抵达。

他们携带的箱子被阿根廷海关当局扣留，海关当局将此事提交给当时由恩里克·鲁伊斯·吉尼亚苏 (Enrique Ruiz Guiñazú) 领导的外交部。

此事被移交给国会反阿根廷活动特别调查委员会，证据最终落入司法部门手中。

目前尚不清楚这些文件是如何丢失的，直到最近才重新曝光。

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阿根廷 2025 年选举日程已从四个省的地方选举开始。

周日，萨尔塔、胡胡伊、查科和圣路易斯的公民前往投票站选举当地立法者。

在萨尔塔省，省长古斯塔沃·萨恩斯 (Gustavo Sáenz) 表示：“我不知道省选举结果如何，但如果我们赢得 12 名参议员中的 11 名和 30 名众议员中的 20 名，我认为我们就赢了。”

在查科，执政党也取得了胜利，该党与米莱领导的自由进步党结盟竞争。

在圣路易斯，当地领导人克劳迪奥·波吉的候选人获得了最多的选票。

在胡胡伊省，省长卡洛斯·萨迪尔领导的政党以近 40% 的得票率位居第一，而自由党则以近 20% 的得票率位居第二。

一些分析人士强调，米莱的主要反对力量庇隆主义虽然赢得了一些席位，但未能赢得任何一场竞选。

5月18日，选举日程将继续在首都自治市布宜诺斯艾利斯举行，选举地方立法者。

在这个地区，玫瑰宫的候选人是与总统关系非常密切的官员：也就是他的官方发言人曼努埃尔·阿多尼 (Manuel Adorni)。

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在哥伦比亚，总统古斯塔沃·佩特罗指出，他的“全面和平”计划取得了第一项成果，这一计划旨在解除该国所有游击队的武装。

周末，民族解放军异见派别“南方公社”的成员缴械投降。

该组织的领导人之一罗耶·加尔松（Royer Garzón）与佩特罗签署了协议，随后他表示：“我们认为武装斗争已经过时了。”

据官方消息称，这一举措将涉及约300名战斗人员解除武装，他们将恢复平民生活。

总统透露，叛乱分子交出的武器将被哥伦比亚军队销毁。

总统寻求与所有叛乱组织签署与 2016 年同样的协议，这一协议标志着该国曾经最大的游击组织哥伦比亚革命武装力量的终结。

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体育

阿根廷春季足球锦标赛 16 强赛正在进行中，几场四分之一决赛已经决出胜负。

周六，圣洛伦索队以 2-1 击败了蒂格雷队，并将对阵以 3-1 击败因斯蒂托队的阿根廷青年队。

罗萨里奥中央队以2-0击败拉普拉塔大学生队，并将在四分之一决赛中迎战飓风队，飓风队以3-2击败列斯特拉队。

与此同时，竞技队主场以 0-1 负于拉普拉塔队，球队于周一迎战河床队和中央兵营队之间的胜者。

常规时间内双方互交白卷，博卡青年队通过点球大战与拉努斯队交手，晋级四分之一决赛。

在四分之一决赛中，博卡队将迎战阿韦拉内达独立队，后者以1-0击败里瓦达维亚独立队。

根据规则，附加赛比赛将在净胜球最多的球队的主场进行。

决赛将于 6 月 1 日在圣地亚哥德尔埃斯特罗省首府一座已被指定为“城市之母”的中立场地体育场举行。