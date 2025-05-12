RAE华语节目 (请点击阅读)

-利奥十四世作为教皇首次露面，感谢弗朗西斯科并呼吁“和平”。

-米莱总统出席梵蒂冈新教皇的就职典礼。

-阿根廷教会相信新教皇将对国家进行访问

-在秘鲁，人们声称利奥十四世“更是秘鲁人而不是美国人”。

-阿根廷外交部长呼吁实施南方共同市场-欧盟贸易协定。

-解放者杯：河床队3-2击败厄瓜多尔巴塞罗那队

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秘鲁裔美国人罗伯特·普雷沃斯特成为新教皇，教皇名为利奥十四世。

他在枢机主教会议第四轮投票中当选，共有 133 名枢机主教参加。

新任教皇在首次公开露面中向其前任、阿根廷人豪尔赫·贝尔格里奥表示感谢。

利奥十四世也在梵蒂冈圣彼得大教堂的阳台上呼吁和平。

在他的首篇致辞中，新教皇还用西班牙语向秘鲁奇克拉约教区致意。

普雷沃斯特现年 69 岁，出生于芝加哥，属于奥古斯丁修会。

1985年，他作为一名传教士定居秘鲁，并于2015年获得秘鲁国籍。

两年前，他被教皇弗朗西斯科任命为红衣主教。____________________________________________

阿根廷教会相信，鉴于利奥十四世与拉丁美洲的联系以及与其前任已故教皇的良好关系，他一定能够访问阿根廷。

阿根廷主教会议主席马塞洛·科伦坡 (Marcelo Colombo) 在接受 C5N 采访时预测了这一点。

科伦坡强调，在阿根廷教皇任期的最后几年，普雷沃斯特与豪尔赫·贝尔格里奥关系非常密切。

他强调，他的当选代表着“对教会在普遍层面所走道路的深刻理解”。

主教会议主席说：“我们谈论的是一位牧师，一位去过世界真正边缘地区的人”。

布宜诺斯艾利斯大主教豪尔赫·加西亚·库埃瓦则对利奥十四世的当选表示庆祝，并表示“他与弗朗西斯科有着共同的愿景”。

4月21日逝世、享年88岁的贝尔格里奥在任期间曾访问过几个南美国家，但唯独没有访问他的祖国：阿根廷。

阿根廷政府向新任教皇利奥十四世表示祝贺，并确认总统哈维尔·米莱将前往梵蒂冈参加他的就职典礼。

玫瑰宫在社交媒体帖子中祝贺罗伯特·普雷沃斯特被任命为教皇。

在帖子中，执政部门要求罗马新任教皇“捍卫私有财产，将其作为个人责任和人民发展的基础”。

帖子还写道：“在混乱、分裂和全球挑战的时代，你们的领导力代表着一盏指路明灯。”

帖子还表达了希望“教皇任期能成为一个团结的时期，一个无所畏惧的真理时期，一个毫无保留的慈善时期”。

官方消息证实，米莱将“代表阿根廷共和国出席利奥十四世的就职典礼”。

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在秘鲁，人们庆祝罗伯特·普雷沃斯特当选教皇，并声称“他更是秘鲁人而不是美国人”。

这是因为，新教皇虽然出生在芝加哥，但他一生的大部分时间都在南美国家度过。

现任教宗利奥十四世于1985年抵达秘鲁，当时他30岁，从事传教工作。

他曾担任奇克拉约市主教多年，并于 2015 年获得秘鲁国籍。

秘鲁利马卡门圣母大教堂的牧师维克多·托雷斯在接受新闻界采访时分享了普雷沃斯特访问秘鲁的细节。

教廷驻秘鲁大使保罗·罗科·瓜尔蒂耶里 (Paolo Rocco Gualtieri) 则表示，新教皇“更像是秘鲁人，而不是美国人”。

瓜尔蒂耶里说：“我想所有秘鲁人都欣喜地迎接这个好消息”。

秘鲁总统迪娜·博卢阿尔特在新教皇身份公布后在国家电视台发表了讲话。

总统在贺电中表示，这是“秘鲁和世界的历史性时刻”。

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阿根廷外长呼吁落实南方共同市场与欧盟的贸易协定。

杰拉尔多·沃特因在一次活动中表示：“我们认为现在是时候朝着签署和实施该协议的方向迈进了。”

这位官员在布宜诺斯艾利斯外交部举行的一次活动中表示：“对我们来说，这不仅仅是关税或市场的问题。”

他继续说道：“这是为了制定与地球上最重要的地区之一进行商业联系的明确规则。”

韦尔特因在欧洲日之际在多个欧洲国家的大使出席的仪式上发表了讲话。

欧盟之间的贸易协定经过多年谈判，并于2024年底宣布，但其实施仍有待观察。

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体育

在南美解放者杯中，河床队以3-2击败厄瓜多尔巴塞罗那队。

这场比赛在瓜亚基尔纪念体育场举行，是洲际锦标赛 B 组第四轮比赛。

阿根廷队的进球由塞巴斯蒂安·德里乌西、法昆多·科利迪奥和弗朗哥·马斯坦托诺踢进。

主队的进球来自奥克塔维奥·里韦罗, 卢卡斯·马丁内斯·夸尔塔。