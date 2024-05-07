RAE华语节目 (请点击阅读)

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-El presidente Javier Milei viajó a Los Ángeles para dar una conferencia y reunirse con inversionistas

-总统哈维尔·米莱前往洛杉矶演讲并会见投资者

-参议院8日开始讨论米莱改革法案，即“基础法”

-巴西南部洪水已造成近 80 人死亡

-巴拿马：保守派何塞·劳尔·穆利诺赢得选举并将成为下一任总统

- 1978 年阿根廷国家队第一位获得世界冠军的教练塞萨尔·路易斯·梅诺蒂 (César Luis Menotti)去世，享年 85 岁。

- 拉普拉塔大学生队在联赛杯决赛中击败贝莱斯，成为阿根廷足球冠军队

哈维尔·米莱总统前往美国参加米尔肯研究所论坛。

总统在洛杉矶与来自世界各地的银行家、首席执行官和商人分享这次会议。

参与者包括英国前首相特蕾莎·梅、前英国足球运动员大卫·贝克汉姆和国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃。

另一位参加论坛人的是 X 的所有者埃隆·马斯克 (Elon Musk)，米莱最近已经参观过他位于德克萨斯州的特斯拉工厂。

阿根廷总统在美国的社交网络上强调，他的政府正在努力“消除通货膨胀”，阿根廷的通货膨胀率每年超过200%。

他还声称，自去年12月就职以来，央行外汇储备增加了150亿美元。

阿根廷参议院本周开始研究米雷政府的改革项目，即所谓的“基础法”。

文本一周前获得众议院议员们的批准，并于8日开始在各委员会分析。

媒体指出，执政党在批准该提案方面面临着比众议院更大的挑战。

要成为法律，该法案需要 72 名立法者中的 37张赞成票。

米莱领导的自由党参议员以及前总统毛里西奥·马克里领导的保守派联盟PRO的参议员已经公布他们将支持该法案。

与此同时，庇隆主义联盟“祖国联盟”的 33 名参议员将投反对票。

总统府表示：“基础法”将带来更多私人投资和就业。

法案包括放松劳动力市场管制和国有公司私有化。

它还宣布经济紧急状态，并授予总统一年的特殊权力。

除此之外，参议院还讨论税收改革“财政方案”。。

这些举措遭到大部分庇隆主义和工会的抵制，工会确认5 月 9 日举行总罢工。

巴西南部洪水已造成近 80 人死亡。

在此背景下，救生员们正在寻找约100名失踪人员。

此外，南里奥格兰德州有超过10万人需要疏散。

主要城市阿雷格里港被淹，在某些地区只能看到房屋的屋顶。

据当地政府称，瓜伊巴河水位超过5.30米，为1941年以来的最高水位。

在此背景下，巴西总统卢拉·达席尔瓦上周日再次视察该地区，并重申将加快援助的速度。

与此同时，南里奥格兰德州州长爱德华多·莱特表示，目前的情况是“战争”，重建需要“马歇尔计划”。

对此，阿根廷外交部发表向巴西表达阿根廷政府对此次灾难哀悼的声明。

在声明中，布宜诺斯艾利斯向邻国提供“立即援助”，以帮助受灾的人。

在巴拿马，保守派何塞·劳尔·穆利诺在上周日的大选中被宣布获胜，并将成为这个中美洲国家的下一任总统。

选举法院确认他以 34% 的选票获得了胜利。

排在第二位的是反体制候选人里卡多·隆巴纳(Ricardo Lombana)，得票率为24.5%。

64 岁的穆利诺是前总统里卡多·马丁内利的盟友，后者因面临腐败指控而被取消参加选举的资格。

当选总统6日在胜利后的首次讲话中向他的前任传达了一条信息，他说：“里卡多的任务完成了。”

但穆利诺澄清道：“在这里的这个人不是任何人的傀儡。”

下一任国家元首承诺，他的政府将“支持投资和支持私营企业”，但同时也不会忘记那些遭受饥饿的人。

世界公认的阿根廷足球最伟大人物之一塞萨尔·路易斯·梅诺蒂 (César Luis Menotti) 去世，享年 85 岁。

作为1978年首次赢得世界杯冠军的阿根廷国家队教练，他将永远被人们铭记。

阿根廷足协6日通过社交网络证实了绰号“El Flaco”的死亡。

这一消息是在拉普拉塔大学生队和贝莱斯队之间的联赛杯决赛中途传出的。

中场休息之后，大家为梅诺蒂默哀一分钟，梅诺蒂因健康状况不佳而住了医院。

在他去世时，他担任足协国家队的教练。

作为一名球员，他曾效力过竞技队、罗萨里奥中央队和博卡队，但正是他担任教练的那段时光使他成为一位传奇人物。

1973年，他带领飓风队夺得阿根廷当地的冠军，其足球风格永载体育史册。

然后他进入了国家队，在那里他推行了“国家队优先于其他一切”的原则。

1978年夺得世界杯冠军后，梅诺蒂继续带领球队直到1982年。

随后他执教过巴塞罗那、博卡、河床、独立队和墨西哥特科斯等多支球队。

阿根廷现任主教练莱昂内尔·斯卡罗尼在网络上发表言论：“一位老师离开了我们，感谢你在那些畅谈中留下了自己的印记，永别了flaco。”

体育

拉普拉塔学生队成为阿根廷足球的冠军。

在联赛杯决赛中，他们在 120 分钟的比赛中 1-1 战平，并在点球大战中以 4-3 击败贝莱斯·萨斯菲尔德。

门将马蒂亚斯·曼西拉 (Matías Mansilla) 两次射门偏转，为拉普拉塔队赢得了胜利，该队曾获得 15 次冠军。

比赛在圣地亚哥德尔埃斯特罗市的城市之母体育场举行，该体育场可容纳 3 万名观众。

阿根廷球星迭戈·施瓦茨曼通过在社交网络上发表的一封信宣布退出职业网坛。

正如他所预料的那样，2025 年阿根廷公开赛将是他“能够拥有我的最后时刻，我能想象到的最美丽的结局”的最后一场比赛，他逐字说道。

人们称呼他为埃尔佩克（El Peque），现年 31 岁，在 ATP 排名中排名第 8。

他在职业生涯中赢得了四次冠军：2016年伊斯坦布尔、2018年里约、2019年洛斯卡沃斯和2021年布宜诺斯艾利斯。

此外，他还进入了2020年法网半决赛和同年罗马大师赛1000的决赛。

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巴西：洪水造成近78人死亡、11.5万人被疏散

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乌拉圭和阿根廷确定双边合作议程

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智利外长表示：“智利政府比人们想象的更加具有连续性”

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巴拉圭再次确认与台湾的关系

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巴西南部整个城市被水淹没，数千上万的人受到该地区最大气候灾难的影响，迄今为止已造成 78 人死亡，超过 11,5万人流离失所，当局周日表示。

被洪水淹没的房屋几乎看不见屋顶，失去一切的人们，以及南里奥格兰德州首府阿雷格里港的中心完全被淹没。

包括士兵、消防员和旅员在内的 3000 多人正在努力营救被洪水隔离的居民，这些居民在许多情况下没有水或电。 据民防部门称，目前失踪人员数量已达 105 人。

该州州长爱德华多·莱特和巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦表示：“这是一个战争场景，也必须进行战后处理。”

上周日，总统第二次前往南部各州，协调行动，减轻持续上演的悲剧。

卢拉承诺，联邦政府将“加快提供所有必要的资源”以进行重建。

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周一在蒙得维的亚举行的阿根廷-乌拉圭一体化委员会（CIAU）第三次会议后，乌拉圭和阿根廷确定了未来几个月的双边合作议程和工作准则。

乌拉圭外交部副部长尼古拉斯·阿尔贝托尼会见了阿根廷外长莱奥波尔多·萨霍雷斯，旨在深化今年两国关注的议程。

会议强调了改善巴拉圭-巴拉那水道通航谈判的进展。 双方还同意今年举行科技合作和领事合作联委会会议，启动双边海洋对话机制。

此外，外交官们还就加强南极条约体系的重要性交换了意见，目的是巩固白色大陆作为致力于科学与和平共处的地区的地位。

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智利外交部长阿尔贝托·范·克拉维伦在接受西班牙埃菲社采访时表示，他们国家的政府，特别是总统加布里埃尔·博里奇的政府，“在智利外部比在内部获得更好的认可”。 他还指出，这位进步主义总统领导的政府“比有时人们想象的更具连续性”。

对于这位 75 岁的外交官和行政部门中最资深、最温和派的成员来说，博里克体现了一种“具有代际元素”的“新进步主义”。 但它依赖于“以前进步政府的管理”。

已就职一年的范克拉维伦说道：“博里奇总统本人也认识到这一点。 我正在思考他与前总统巴切莱特和拉各斯的关系……这种连续性比有时想象的要多得多”。

前大使、前外交部副部长范克拉维伦在世界地缘政治复杂时期领导外交部，但他承认，与其他部们相比，他受到反对派和公民的批评较少，因为智利外交政策被认为是“国家问题” ”。

范·克拉维伦警告说，美国和欧洲的“激进化”现象有所增加，“这并非来自温和右派，该派别在政府中拥有空间和丰富的经验”。

从这个意义上说，他强调，它来自“另类右派之手，它开始向其他政治派别施加压力，并产生连锁反应。”

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据日本媒体报道，巴拉圭总统圣地亚哥·佩纳在与日本首相岸田文雄会晤时重新确认了巴拉圭与台湾的关系，两国领导人在会上表示反对任何通过使用武力单方面改变台海“现状”的行为。周六报道。

岸田在访问巴西后抵达亚松森，并会见了巴西统治者路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦。 此前，他曾访问过法国。 这是岸田自2021年上任以来首次访问南美。

培尼亚珍视台湾与巴拉圭66年的双边关系，巴拉圭是南美洲唯一与台北保持官方关系的国家。

佩尼亚表示，巴拉圭与日本和美国的关系应成为支撑，帮助该国抵御要求从台北转向北京的内部和外部压力。

这位保守派总统说：“支持巴拉圭就是支持台湾。”