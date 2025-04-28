RAE华语节目 (请点击阅读)

在圣彼得大教堂送别教皇

-米莱总统前往罗马参加教皇的葬礼

-反对派指责国际货币基金组织干涉阿根廷国内政治

-里奥内格罗省出口天然气

-体育：最受期待的比赛，河床队和博卡青年队之间的“超级经典赛”于周日举行。

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听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲: José Larralde – Cosas que pasan / Atahualpa Yupanqui – Luna Tucumana

在圣彼得大教堂，人们向享年 88 岁的教皇致以最后的敬意。

来自世界各地的信徒进入教堂，向历史上第一位拉丁美洲裔教皇——阿根廷人豪尔赫·贝尔格里奥致敬。

与此同时，梵蒂冈尚未宣布选举新教皇的秘密会议日期，但预计将在未来15至20天内举行。

阿根廷总统哈维尔·米莱启程前往罗马参加弗朗西斯的葬礼。

25日晚，总统率领由多名官员组成的代表团在布宜诺斯艾利斯机场登上了飞机。

在启程之前，米莱表示：“豪尔赫·贝尔格里奥是历史上最重要的阿根廷人。”

据梵蒂冈消息人士透露，来自世界各地的约130个官方代表团以及约有50位国家元首出席葬礼。

包括美国人唐纳德·特朗普、巴西人卢拉、乌克兰人弗拉基米尔·泽连斯基和西班牙国王费利佩六世。

根据教皇的意愿，他的遗体将安葬在圣母大殿，而不是圣彼得大教堂。

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阿根廷反对派指责国际货币基金组织干涉阿根廷国内政治。

正义党（即庇隆党）谴责了国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·乔治耶娃的言论。

这是因为她敦促人们在即将到来的中期选举中“坚持下去”。

她还表示，在阿根廷“至关重要的是不能破坏变革的意愿。”

其言论被解读为对哈维尔·米莱政府的进一步支持，政府的经济计划已多次受到国际货币基金组织的赞扬。

但庇隆主义在社交媒体上发表的声明中对这一立场提出了质疑。

声明写道：“正义党谴责国际货币基金组织总裁干预选举，她要求人们在即将举行的选举中投票给米莱的候选人。”

该帖子还认为国际货币基金组织是“一个对阿根廷人民的意愿毫无发言权的外国组织”。

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阿根廷国有石油公司 YPF 不会在里奥内格罗省建造一座出口瓦卡穆埃尔塔天然气的工厂。

该公司首席执行官马林证实了这一点。

这位高管在接受采访时表示，燃料将在船上而不是陆上设施进行加工。

马林表示：“这实现了更高的效率，使其更有利、更可行。”

该项目是开发瓦卡穆埃尔塔页岩气储量计划的一部分，该储量位居世界第三。

为了出口这些碳氢化合物，必须将它们转化为LNG（液化天然气）。

去年，曾考虑在里奥内格罗建立一座工厂的可能性，但该倡议被放弃了。

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体育

马德里大师赛 1000 已经开始，第一天对于阿根廷网球选手来说是很乐观的。

其中世界排名第 21 位的选手胡安·曼努埃尔·塞伦多洛以 3-6、7-5、6-2 击败了美国选手亚历山大·科瓦切维奇。

马里亚诺·纳沃内、弗朗西斯科·科萨尼亚和卢尔德·卡尔也获得了胜利。

首秀中唯一失利的是卡米洛·乌戈·卡拉贝利，他以 6-3、6-4 的比分未能击败澳大利亚选手克里斯托弗·奥康奈尔。

与此同时，上周日迎来了阿根廷最受期待的比赛：河床队和博卡青年队的超级经典比赛。

比赛于下午3点30分在河床队的“纪念碑”体育场举行。