RAE华语节目 (请点击阅读)

-成千上万的人在圣彼得大教堂向教皇告别

-国际货币基金组织重申对阿根廷政府的支持，世界银行预测阿根廷今年经济将实现增长。

-秘鲁国会没有授权总统迪娜·博卢阿尔特参加弗朗西斯科的葬礼

-美国政府既没有证实也没有否认是否吊销哥伦比亚总统古斯塔沃·佩特罗的签证

-在布宜诺斯艾利斯，提议将弗洛雷斯街区的弗朗西斯科故居宣布为建筑遗产。

-体育：解放者杯，河床队打平，大学生队获胜

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听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲: Facundo Cabral – No soy de aquí, ni soy de allá / Mercedes Sosa – Yo vengo a ofrecer mi corazón / Enanitos Verdes. Lerner - Amigos

教皇的守灵仪式在圣彼得大教堂继续举行。

23日，约有 2 万人进入梵蒂冈，向周一去世、享年 88 岁的教皇致以最后的敬意。

其中包括意大利总理乔治亚·梅洛尼以及来自欧洲国家的其他政治领导人。

来自世界各地的信徒抵达意大利首都，向第一位拉丁美洲裔教皇致敬，教皇的国葬将于周六举行。

阿根廷总统哈维尔·米莱等世界各国领导人将出席葬礼。

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国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·乔治耶娃再次表示支持阿根廷政府的经济计划。

她在华盛顿会见阿根廷经济部长路易斯·卡普托后发表了上述讲话。

乔治耶娃在社交媒体上强调：“国际货币基金组织继续支持阿根廷巩固经济稳定、实现所有人更美好未来的努力。”

这是批准向阿根廷这个南美国家提供 200 亿美元新贷款后的首次会议。

在与基金组织负责人会面后，玫瑰宫在一份声明中强调“市场对新计划实施的积极反应”。

此外，世界银行预测，得益于所谓的“宏观经济正常化”，阿根廷今年的GDP将增长5.5%。

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秘鲁国会拒绝允许总统迪娜·博卢阿尔特前往梵蒂冈参加教皇的葬礼。

经过简短的辩论，议会对该动议进行了表决，结果显示这一请求以 45 票反对、40 票赞成、1 票弃权的结果未获得通过。

对于反对派来说，秘鲁的内部局势需要博卢阿尔特。

投票反对该法案的议员之一是左翼人士苏塞尔·帕雷德斯。

为了证明自己的立场，他说：“如果总统想为教皇的灵魂祈祷，她就应该以教皇为榜样，严于律己，不要把钱浪费在肤浅的事情上。”

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美国政府既没有证实也没有否认是否吊销哥伦比亚总统古斯塔沃·佩特罗的签证。

美国国务院发言人塔米·布鲁斯表示：“我们不对个别签证案件发表评论……我们的记录是保密的。”

在新闻发布会上，他强调了华盛顿和波哥大之间以“打击毒害我们公民的暴力贩毒集团” 的合作。

佩特罗周一表示，他无法前往美国，因为美国政府吊销了他的签证。

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在布宜诺斯艾利斯，已故教皇弗朗西斯科豪尔赫·贝尔格里奥居住的房屋被提议列为建筑遗产。

致力于保护具有历史价值的建筑的“停止拆除”民间协会要求保护弗洛雷斯街区的这栋房屋。

贝尔格里奥出生并一直到五岁生活在那栋建筑里。

尽管这所房子几十年来一直不属于他的家人，但它仍然是弗朗西斯科家乡主题旅游的一部分。

“停止拆除”的 X账户上发布的消息称：“布宜诺斯艾利斯最糟糕的事情是弗朗西斯科的房子没有被作为遗产保护起来，可能会被拆除。”

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体育

在南美解放者杯中，河床队在厄瓜多尔瓜亚基尔客场2-2战平瓦莱独立队。

主队开场以 2-0 领先，但阿根廷队在比赛结束前扳平比分，最终以平局结束，成为 B 组唯一领先队。

与此同时，在同一轮比赛中，拉普拉塔大学生队主场以1-0战胜了巴西博塔弗戈队。