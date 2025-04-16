RAE华语节目 (请点击阅读)

-总统米莱预测2026年通胀率将为零

-美国财政部长访问阿根廷并表示支持政府的经济计划

-阿根廷祝贺厄瓜多尔总统丹尼尔·诺博亚连任

-萨尔瓦多总统纳伊布·布克尔是第一位在白宫受到唐纳德·特朗普接见的拉美国家总统

-巴塔哥尼亚宣布发现更多页岩气

-足球：竞技队击败马德普拉塔阿尔多西维队，进入资格赛区

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歌曲: El día que me quieras / Jorge Rojas – Sayera /

总统哈维尔·米莱保证，明年的通胀率将降至“零”。

在此背景下，他对3月份通胀飙升不以为然，该指数在连续两个月下降后升至3.7%。

对于国家元首来说，这种变动是由于开学等季节性因素造成的，他预测通货膨胀将呈下降趋势。

在接受采访中，总统还提到了美元，他的政府取消了被称为“cepo”的货币限制。

在此背景下，他预测货币汇率将跌至其政府设定的最低水平。

上周，米莱提出了一项新方案，让美元在最低 1000 比索和最高 1400 比索之间浮动。

根据官方计划，如果价格接近该区间的极限，央行将采取干预措施。

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美国财政部长斯科特·贝森特在玫瑰宫受到米莱总统的接见。

据唐纳德·特朗普政府官员称，此次访问阿根廷表明了华盛顿对自由主义政府的支持。

根据美国财政部的一份声明，贝森特祝贺米莱阿根廷与国际货币基金组织的谈判“成功”。

他还表达了对总统“继续推动阿根廷经济保持积极势头”的信心。

萨尔瓦多总统纳伊布·布克尔访问美国受到唐纳德·特朗普的欢迎。

这位萨尔瓦多人成为自一月共和党人就任第二任总统以来第一位拜访他的拉丁美洲领导人。

这次会议是在美国向这个中美洲国家驱逐包括涉嫌帮派成员在内的移民之后举行的。

嫌疑人被关押在萨尔瓦多最高安全监狱 CECOT。

在与特朗普的会晤中，布克尔排除了遣返被错误驱逐出美国的萨尔瓦多公民基尔马·阿布雷戈·加西亚的可能性。

据这位中美洲领导人称，阿布雷戈·加西亚是一名“恐怖分子”。

阿根廷政府祝贺厄瓜多尔总统丹尼尔·诺沃亚在上周日的选举中再次当选。

外交部在一份声明中表达了这一观点，并“祝贺厄瓜多尔人民对民主的承诺”。

布宜诺斯艾利斯重申“愿意继续加强基于自由和法治等共同价值观的双边关系”。

尽管诺沃亚的对手路易莎·冈萨雷斯拒绝承认失败，但美国和其他国家也对诺沃亚在 4 月 13 日决选中获胜表示祝贺。

左翼候选人冈萨雷斯谴责选举舞弊行为，并要求开放投票站并重新计票。

对此，墨西哥总统克劳迪娅·希因鲍姆宣布，她将等待重新计票来决定厄瓜多尔大选结果。

根据官方数据，诺沃亚总统以 55.85% 的得票率获胜，而厄瓜多尔前总统拉斐尔·科雷亚的盟友冈萨雷斯的得票率为 44.15%。

巴塔哥尼亚发现了一个新的页岩气田。

泛美能源公司报道称，在被称为“Cerro Dragón”的地区存在非常规碳氢化合物。

该公司已在丘布特省这一地区进行了70年的常规开采。

但现在它将扩大业务，以利用圣豪尔赫盆地的页岩潜力。

阿根廷内乌肯省已经拥有世界上最大的非常规储量之一：瓦卡穆埃尔塔矿床。

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体育

甲级联赛春季赛第十三轮比赛结束，共进行了三场比赛。

竞技队在马德普拉塔以 2-0 击败阿尔多西维队，晋级 16 强。

与此同时，飓风队在客场以 2-1 击败了圣地亚哥德尔埃斯特罗中央科尔多瓦队，目前排名第二，仅次于博卡青年队。

联合队客场0-0战平捍卫正义队。

14日的比赛是克里斯蒂安“基利”冈萨雷斯作为圣达菲省队教练的最后一场比赛。