RAE阿根廷迈向世界

RAE华语节目 (请点击阅读)

-米莱总统宣布取消对美元交易的限制，即“cepo”

-3月份通胀率在连续数月下降后出现反弹

-厄瓜多尔：根据官方数据，丹尼尔·诺沃亚总统再次当选，但他的对手否认他的胜利。

-巴西将对向巴西产品征收关税的国家实施相同的关税。

-诺贝尔文学奖获得者、秘鲁作家马里奥·巴尔加斯·略萨去世，享年89岁。

-体育：足球锦标赛第 13 轮比赛结果

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听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲: José Larralde – Cosas que pasan / Caballeros de la quema – Romulo Remo 2000 /

总统哈维尔·米莱宣布结束对美元交易的限制，在阿根廷，这种限制被称为“cepo”（货币兑换限制）。

总统在全国电视讲话中表示，自 2019 年以来实施的这一制度将“永远”结束。

此前，经济部长路易斯·卡普托宣布，从周一开始，美元兑比索汇率将在“1000 至 1400 比索之间”浮动。

具体而言，只有当美元汇率接近该区间的极限时，央行才会进行干预。

这一决定是在与国际货币基金组织确认达成一项新的 200 亿美元协议的同一周宣布的。

货币管制的结束意味着不再实施毛里西奥·马克里总统任期最后几个月实施的每人每月 200 美元的美元购买限额。

巴西将对向巴西产品征收关税的国家实施相同的关税。

总统卢拉·达席尔瓦上周五颁布了一项规定，允许联邦政府对其他国家实施的限制采取类似反应。

这就是所谓的“互惠法”，该法于周一在《官方公报》上公布后生效。

这一法案作为应对唐纳德·特朗普宣布的一系列关税的一部分，已于四月初获得国会批准。

该法律允许对单边措施、违反贸易协定或滥用环境要求等情况采取行动。

据官方统计机构INDEC称，3月份通货膨胀率为3.7%。

该指数在连续两个月下跌（1 月份下跌 2.2%，2 月份下跌 2.4%）之后，年内出现首次反弹。

据统计局称，价格上涨的主要原因是食品价格上涨，尤其是肉类和蔬菜价格上涨。

厄瓜多尔总统丹尼尔·诺沃亚在上星期日的决选中再次当选。

根据官方数据，总统获得了 55% 的选票，而他的竞争对手左翼候选人路易莎·冈萨雷斯获得了 44% 的选票。

全国选举委员会确认诺沃亚以一百万票之差获胜，并称这是“不可逆转的趋势”。

诺沃亚称他的胜利是“历史性的”，他的数千名支持者走上街头庆祝这一结果。

但冈萨雷斯没有认输，并谴责这是“厄瓜多尔历史上最大的欺诈行为”。

因此，他宣布将要求打开投票箱并重新计票。

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诺贝尔文学奖获得者、秘鲁作家马里奥·巴尔加斯·略萨13日去世，享年 89 岁。

他的家人于 4 月 13 日星期日在社交媒体上报道了这一消息。

声明称，这位也是西班牙公民的小说家在利马的家中去世。

消息写道：“他的逝世将令他的亲人、朋友和全世界的读者感到悲痛。”。“他留下了大量的作品，这些作品将比他本人更长寿。”

巴尔加斯·略萨是 20 世纪 60 年代所谓“拉丁美洲热潮”的代表人物，与他一起的还有阿根廷作家胡利奥·科塔萨尔、哥伦比亚作家加夫列尔·加西亚·马尔克斯等人。

他最著名的作品包括《城市与狗》、《大教堂里的对话》和《山羊的盛宴》。

这位作家在政治上也非常活跃，将自己定义为自由主义者，甚至曾成为总统候选人。

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体育

开幕赛第 13 轮比赛的比赛结果如下：

班菲尔德 1-1 里瓦达维亚独立队

纽维尔 0-0 阿根廷人

巴拉卡斯中央 1-0 蒂格勒

贝尔格拉诺 1-3 博卡

B 区的圣洛伦索 1-0 图库曼竞技

体操1-1学生

学院 3-0 里斯特拉体育学院

独立队 2-0 圣马丁

河床 1-1 塔勒雷斯