RAE华语节目 (请点击阅读)

- 国际货币基金组织宣布与阿根廷达成200亿美元的技术协议

- 总统哈维尔·米莱周三前往巴拉圭

- 军事独裁统治期间失踪的一名妇女的遗体已被确认身份

- 据一位美国官员称，阿根廷正在就关税豁免进行谈判

- 多米尼加共和国：舞厅倒塌致近百人死亡

- 足球：河床队在南美解放者杯中 0-0 战平，独立队在南美杯中获胜

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歌曲: Sting - Ellas bailan solas / Charly García - Buscando un símbolo de paz / Maná - Eres mi religión /

国际货币基金组织报告称，已与阿根廷达成200亿美元的技术协议。

这样，国际货币基金组织就批准了经济部长路易斯·卡普托几天前宣布的金额。

该基金在一份声明中详细说明，这一四年计划将在未来几天由其董事会进行审查。

消息称：“该协议建立在当局在稳定经济方面取得的令人瞩目的初步进展的基础之上。”

对于国际货币基金组织来说，这得益于“坚实的财政基础，它正在产生快速的通货紧缩以及经济活动和社会指标的复苏”。

总统哈维尔·米莱周三前往巴拉圭，他受到巴拉圭总统圣地亚哥·培尼亚的接见。

据媒体报道，各国领导人在首都亚松森讨论美国关税对南锥体经济的影响。

这是米莱首次访问这个邻国，该国与阿根廷、乌拉圭、巴西和玻利维亚同属南方共同市场贸易集团。

总统出行的当天，CGT 工会发起一场总罢工，以抗议他的经济政策。

军事独裁统治期间失踪的一名妇女的遗体已被确认身份。

她就是弗吉尼亚·贝娅特丽斯·坦波内，近 50 年前在马德普拉塔被绑架，当时她是布宜诺斯艾利斯省马德普拉塔市的一名法律系学生。

这一发现是由阿根廷法医人类学小组发现的，该小组于周二发布了这一消息。

据这一组织称，其尸体于 1989 年在阿韦亚内达公墓的一个万人坑中被发现，那里埋葬了 200 多具尸体。

现在才可以通过 DNA 样本对比来确认身份。

据悉，这名女子的骨灰已被送往给居住在西班牙阿利坎特的家人。

1977 年 1 月 26 日，21 岁的弗吉尼亚被绑架。

通过这一发现，阿根廷法医人类学小组现已成功找到并确认了独裁统治期间失踪的 838 人的遗体。

阿根廷是就唐纳德·特朗普关税豁免进行谈判的国家之一。

美国贸易代表杰米森·格里尔透露了这一消息，他表示，已有大约 50 个国家开始与华盛顿进行谈判。

他说，这些国家正在进行谈判，以改变其贸易政策并实现关税削减。

阿根廷也在格里尔向参议院报告的名单上。

对此，阿根廷工业联盟表示，对关税引发的国际经济冲突感到担忧。他们在一份声明中呼吁哈维尔·米莱政府采取措施“保护国内市场”。

多米尼加共和国一家夜总会屋顶倒塌，造成近 100 人死亡。

事故发生在首都圣多明各，当时正在举行一场音乐会的著名梅伦格歌手鲁比·佩雷斯也是遇难者之一。

据多米尼加当局称，近 400 名救援人员在建筑起重机的协助下继续在废墟中搜寻幸存者。

据媒体报道，这起悲剧于周二午夜发生在 Jet Set 舞厅。

在此背景下，多米尼加总统路易斯·阿比纳德尔宣布全国哀悼三天。

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体育

在南美解放者杯比赛中，河床队与厄瓜多尔巴塞罗那队互交白卷。

这场比赛于周二在布宜诺斯艾利斯纪念体育场举行。

与此同时，塔勒雷斯·科尔多瓦队在亚松森以0-2不敌巴拉圭自由队。

而拉普拉塔大学生队则在自己的主场被智利大学队击败，智利大学队克服了部分失利的困境，最终以 2-1 获胜。

与此同时，在另一项洲际锦标赛南美杯比赛中，独立队在阿韦亚内达举行的一场比赛中以 2-1 击败了乌拉圭的波士顿河队。