RAE华语节目 (请点击阅读)

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-La OCDE pone en marcha el ingreso de la Argentina como miembro

- 经济合作与发展组织启动阿根廷加入该组织的程序

-阿根廷政府将最低工资提高至230美元

-厄瓜多尔在海牙为入侵墨西哥驻基多大使馆一事进行辩护

-巴西暴雨已造成十几人死亡

-迭戈·马拉多纳的家人要求将他的遗体转移到布宜诺斯艾利斯的一座特殊陵墓

-体育：阿根廷杯赛中，竞技俱乐部被塔勒雷斯·德·埃斯卡拉达淘汰

经合组织（经济合作与发展组织）启动了阿根廷加入该组织的进程。

在巴黎，该组织秘书长马蒂亚斯·科尔曼向阿根廷外交部长戴安娜·蒙迪诺提供了一份路线图。

这一文件详细说明了进入该组织的条件，但没有确定日期。

经合组织将在贸易、投资、反腐败和气候变化等多个领域对阿根廷进行评估。

蒙迪诺部长告诉媒体：“现在工作正式开始”。

科尔曼则声称，这是一个历史性时刻，经合组织的做法“将改善阿根廷的经济和生活”。

如果阿根廷进入该组织，将成为世界主要经济体联盟的第五个拉美合作伙伴。

智利、哥斯达黎加、哥伦比亚和墨西哥已成为经合组织伙伴。

蒙迪诺此次访问法国是其出访的一部分，其中包括中国，并前往比利时和葡萄牙。

对此，阿根廷媒体报道了外长在法国首都接受的采访。

当被问及对中国在巴塔哥尼亚的太空基地进行检查时，她表示无法确定其人员是否是军人，因为“中国人都是一样的”。

这一评论遭到了几位反对派领导人的谴责，他们称这是可耻的。

蒙迪诺上周五澄清说，她指的是基地里的每个人“都是平民”。___________________________________________________

阿根廷政府下令提高最低工资，从每月约200美元升至230美元。

由于与企业和工会的谈判未能达成协议，政府单方面通过法令作出上述决定。

连日来，工会一直在争取将最低工资提高80%。

但商会提议5月份增长8%，6月份增长5%。

此次工资纠纷是在高通胀背景下发生的，3月份通胀率为11%。

但哈维尔·米莱总统的政府保证该指数呈下降趋势，并有信心本月或下个月将降至个位数。________________________________________________

据当地政府称，由于暴雨，巴西南部地区已造成 十几人死亡，另有 12 人受伤、21 人失踪。

与乌拉圭和阿根廷接壤的南里奥格兰德州有超过 4万人受到降雨影响。

在这种情况下，州政府呼吁民众保持警惕，避免接近河流，因为河流有泛滥的风险。___________________________________________________________

4月5日，厄瓜多尔政府在海牙为该国闯入墨西哥驻基多大使馆的决定进行辩护。

在国际法庭上，厄瓜多尔代表团将警察入侵描述为“一起孤立事件”。

上周，厄瓜多尔在法庭上起诉墨西哥，因为该国认为墨西哥大使馆不尊重国际和当地法律。

当厄瓜多尔警方进入墨西哥使馆逮捕厄瓜多尔前副总统豪尔赫·格拉斯时，争议爆发。

格拉斯被判犯有腐败罪，但他声称受到政治迫害并在墨西哥请求庇护。

但厄瓜多尔政府否认格拉斯有“政治犯”的资格，并下令进行突袭墨西哥大使馆，因为据称格拉斯有逃离厄瓜多尔的风险。

此案中，墨西哥当局在海牙谴责厄瓜多尔这个南美国家侵犯其大使馆的主权。__________________________________________________________

迭戈·马拉多纳的亲属希望将他的遗体转移到布宜诺斯艾利斯市的一座特殊陵墓。

上周，调查马拉多纳之死的法院检察官办公室支持了这一倡议，现在最终的决定将由法官们决定。

该提议由马拉多纳的四个孩子：达尔玛、贾尼纳、迭戈·费尔南多和贾娜推动。

他们希望将父亲的骨灰安葬在位于阿根廷首都马德罗港附近的一个墓地。

这位前博卡青年队和那不勒斯队的球员于 2020 年 11 月在头部手术康复期间去世。

司法部门正在调查这位前足球运动员是否是因为在家中协助他的医疗团队的疏忽而死亡。

在玫瑰宫举行了盛大的葬礼后，马拉多纳的遗体被埋葬在布宜诺斯艾利斯省贝拉维斯塔的一个私人墓地。___________________________________________________________

体育

塔勒雷斯·德·雷梅迪奥斯·德·埃斯卡拉达在阿根廷杯赛中以 2-1 击败竞技俱乐部。

这是一支属于第三类的球队，他们战胜了所谓的“阿根廷足球五巨头”之一。

16强赛中，塔勒雷斯在最后时刻凭借18岁的迪奥戈·古兹曼的进球获胜。