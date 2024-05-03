RAE华语节目 (请点击阅读)

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-米莱的改革法案已在下议院获得批准，现在参议院将对其进行辩论

-米莱总统在布宜诺斯艾利斯接见了美国海岸警卫队

-厄瓜多尔在海牙控告墨西哥

-乌拉圭前总统何塞·穆贾宣布患有癌症

-阿根廷外长戴安娜·蒙迪诺对中国进行正式访问

-体育：马德里1000大师赛，阿根廷选手佩德罗·卡钦 (Pedro Cachín) 输给西班牙选手拉斐尔·纳达尔 (Rafael Nadal)

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众议院通过了哈维尔·米莱总统政府的改革法案，即所谓的“基础法”。

经过20个小时的辩论，该法案以142票赞成、106票反对、5票弃权获得通过。

“基础法”包括国营公司的私有化、劳工和税收改革以及对经济的普遍放松管制。

此外，法案还授予米莱总统为期一年的特殊权力。

该法案得到了执政党自由前进党（La Libertad Avanza）、保守派共和国方案党（PRO）、大部分激进党（UCR）和一小部分庇隆主义的支持。

但法案遭到了左翼和前总统 CFK 的祖国联盟的反对。

在辩论期间，一些抗议者在国会外公开反对米莱的倡议。

国会讨论的法案是“基础法”的第二个版本，因为第一个版本范围更广，但由于缺乏支持而未能在国会取得进展。

但这一次，玫瑰宫与省长和国会议员进行了谈判，并获得了所需的支持。

总统打算将该法案在 5 月 25 日之前变为法律，即他设定的与国家政治领导人签署协议以制定国家政策的日期。

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阿根廷外长戴安娜·蒙迪诺继续对中国进行正式访问。

周一，她在北京受到国家副主席韩正的接见，韩正强调了两国关系的水平，庆祝两国关系成立52周年。

同样，他重申中国政府支持阿根廷对马尔维纳斯群岛的主权主张。

蒙蒂诺重申了布宜诺斯艾利斯对“一个中国”原则的承诺。

阿根廷外长还与其他官员会晤，包括商务部副部长和大众银行行长。

周二，蒙迪诺在中国首都受到王毅的接见。

随后蒙蒂诺访问法国、比利时和葡萄牙，然后返回阿根廷。

哈维尔·米莱总统在布宜诺斯艾利斯接见了美国海岸警卫队。

卡特·詹姆斯号舰抵达阿根廷，与国家对应部队进行联合演习。

此次演习是打击南大西洋非法捕鱼的官方计划的一部分。

总统的接见标志着自米莱去年12月就职以来阿根廷外交政策重组框架内又一对华盛顿的姿态。

之前，总统曾前往阿根廷南部的乌斯怀亚，会见美国南方司令部司令劳拉·理查森将军。

此外，布宜诺斯艾利斯最近请求作为“全球伙伴”加入北约。

关于墨西哥驻基多大使馆遭到入侵的争议仍在继续。

现在轮到厄瓜多尔在国际法院谴责墨西哥了。

近日，墨西哥在同一法庭上就同一案件做了同样的控诉。

厄瓜多尔当局周一以“墨西哥违反国际义务”为由提起诉讼。

基多称，墨西哥大使馆“未能遵守驻在国的法律法规”。

而且还称，大使馆与外交使团职能不相容的方式干涉东道国的内政。

4月5日，厄瓜多尔警方进入使馆逮捕厄瓜多尔前副总统豪尔赫·格拉斯，这引发争议。

这位前厄瓜多尔官员被判犯有腐败罪，但他否认这些指控，声称受到政治迫害，这就是他在墨西哥使馆避难的原因。

厄瓜多尔政府则声称，曾试图与墨西哥就交付格拉斯进行谈判。

同样，厄瓜多尔确认前副总统没有庇护身份，下令入侵是因为他有逃离该国的风险。

乌拉圭前总统何塞·“佩佩”·穆希卡透露，他患有食道癌。

这位 88 岁的前总统在周一的新闻发布会上公布了这一信息。

2010年至2015年统治乌拉圭的穆希卡解释说，肿瘤是在体检时发现的。

他表示：“这显然是对我来说非常复杂的事情，因为我已经患有免疫疾病 20 多年了。”

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体育

在马德里举行的1000大师赛中，阿根廷选手佩德罗·卡钦以 6-1、6-7 和 6-3 不敌西班牙选手拉斐尔·纳达尔。

这位前世界排名第一的选手用时3小时4分钟击败了ATP排名第91位的阿根廷人。

就这样，37岁的纳达尔晋级了在西班牙首都举行的赛事的16强。