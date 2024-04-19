RAE华语节目 (请点击阅读)

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-La Corte Suprema rechazó planteos contra el mega decreto de reformas del presidente Javier Milei

-由于伊朗和以色列之间的危机，阿根廷北部边境仍处于戒备状态

-最高法院驳回了反对总统哈维尔·米莱大型改革法令的提案

-阿根廷从丹麦购买战机

-秘鲁政府在美洲人权法院为前总统藤森的赦免辩护

-哥伦比亚首都波哥大继续实行供水配给

-体育：联赛杯四分之一决赛的比赛已确定，将有河床-博卡超级经典比赛

由于以色列和伊朗之间的冲突，阿根廷政府对北部边境保持高度戒备。

对此，玻利维亚政府预计将正式抗议阿根廷安全部长帕特里夏·布尔里奇的言论。

布尔里奇在接受采访时透露，邻国可能存在伊朗武装组织。

布尔里奇还表示，在智利伊基克发现了真主党民兵。

为此，智利总统加布里埃尔·博里奇也宣布将向布宜诺斯艾利斯提出正式申诉。

据玫瑰宫报道，出于安全原因，总统哈维尔·米莱将停止乘坐定期航班。

与此同时，美国国会支持阿根廷法官的裁决，认为伊朗应对布宜诺斯艾利斯的两起恐怖袭击负责。

最高法院上周得出结论，德黑兰于 1992 年下令轰炸以色列大使馆，并于 1994 年下令轰炸 AMIA 社区中心。

这两次袭击总共造成 100 多人死亡。

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最高法院驳回了针对米莱总统上任几天后签署的大型改革法令的指控。

最高法院一方面驳回了拉里奥哈省政府提出的两项上诉，另一方面驳回了一群律师提出的上诉。

法院之所以驳回这些指控，只是因为提出这些主张的人无权这样做。

米莱的法令废除了数十项政府认为需要废除的法律，以开放经济、鼓励投资和创造就业机会。

为此，国际货币基金组织重申了对阿根廷经济 2024 年衰退的预测。

这从其最新报告《世界经济展望》中可以清楚地看出。

根据这一分析，阿根廷今年的 GDP 将下降 2.8%，尽管它明确了 2025 年的增长预期。

关于国际货币基金组织，内阁首席部长尼古拉斯·波塞和经济部长路易斯·卡普托前往华盛顿参加国际货币基金组织春季会议。

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阿根廷政府从丹麦购买了24架F16战机。

国防部长路易斯·佩特里在哥本哈根与丹麦当局签署了协议。

据官方消息称，美国制造的F16战机将增强阿根廷空军机队的阵容。

佩特里在一份声明中表示：“今天我们正在完成自 1983 年以来最重要的军事航空采购。”

这位部长表示，F16 是 1978 年生产的，但“经过现代化改造，配备了最好的技术”。

他补充道：“由于这项投资” ， “我们开始恢复我们的空中主权。”

据官方消息，阿根廷将在未来五年内为这笔交易支付 6 亿美元。

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秘鲁政府在美洲人权法院为前总统藤森的赦免辩护。

这位85岁的前总统因反人类罪正在服刑，但去年因人道主义原因被释放。

美洲人权法院要求利马推迟释放他，直到法官分析情况，但藤森于 12 月被释放。

秘鲁司法部长爱德华多·阿拉纳在新闻发布会上表示，秘鲁“按照其内部和外部法律框架行事”。

这位官员解释说：“我们尊重秘鲁所属的美洲人权体系。”

但他警告说：“秘鲁不会允许其主权受到侵犯我们宪法制度的不公正决定的影响。”

这位前总统在 1990 年至 2000 年执政期间因与游击队冲突期间两次屠杀平民而被定罪。____________________________________________________

在哥伦比亚首都波哥大，由于水库水位较低，仍在实施供水配给。

因此，城市居民无法正常洗碗、长时间淋浴等。

波哥大市长卡洛斯·费尔南多·加兰承认“情况危急”。

他指出，“这是这些水库自 20 世纪 80 年代开始运营以来的最低水位。”

目前，自来水管网在 12 至 24 小时之间轮流切断。

对于哥伦比亚总统古斯塔沃·佩特罗来说，这种情况是全球变暖的另一个后果。

体育

联赛杯八强名额已经确定。

16日，博卡以1-0击败领头羊戈多伊·克鲁斯，获得晋级资格。

与此同时，拉普拉塔大学生队以2比1击败拉努斯队，晋级下一轮。

国防与正义以1比0击败纽维尔队，获得第四名。

尽管竞技俱乐部以 4-0 击败贝尔格拉诺·科尔多瓦，但仍无缘锦标赛。

根据这些结果，联赛杯四分之一决赛将是：

学生队对阵巴拉卡斯中央队、戈多伊·克鲁斯队对阵贝莱斯·萨斯菲尔德、阿根廷青年队对阵后卫队，以及超级经典，博卡对河床。