RAE华语节目 (请点击阅读)

加油站雇员拒绝自助加油

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国防部长佩特里解雇了 23 名镇压者，激怒了这些军人的家人

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美国银行预测国际货币基金组织将向阿根廷提供大量资金，美元将大幅升值

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听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲: Falú - Suite Argentina / Música: Charly García - Himno nacional argentino / Música: Mercedes - Alfonsina y el mar / Nahuel Pennisi - Ojalá

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在加油站自助加油获得授权后，代表加油站工人的工会拒绝了该提议并警告称，这将导致失业。

他们表示：“我们不排除工会将采取行动。”

加油站、天然气加工厂、车库、停车场和洗车场工人工会（Soesgype）秘书长卡洛斯·阿库尼亚（Carlos Acuña）周四保证，政府正式采取的措施“将给石油公司带来更多失业和更高的盈利。

工会领导人回忆说，阿根廷早在20世纪90年代就实行过燃油自助销售，但失败了。 “他们想让我们相信这是一项技术进步，但事实并非如此。 90 年代，有人尝试在我国推行这一模式，但并没有成功，因为客户根本就没想过要当一名加油站雇员” ，阿库尼亚解释道。

这位工会领导人还警告说，允许顾客自己加油会带来安全风险。阿库尼亚强调说：“任何事故，无论是否是客户的过错，责任都应由加油站老板承担。”

对于政府而言，该措施将导致“差异化价格降低，给消费者带来明显利益”。然而，对于阿库尼亚来说，这一决定仅“有利于公司”。

他说：“他们所取得的成果就是让企业主获得更多利润，让客户面临更多危险，让工人减少工作量。”

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国防部长路易斯·佩特里解雇了 23 名在上一届独裁统治期间被判犯有反人类罪的军事人员。

这一决定让军人家庭很不高兴。支持有罪不罚现象的活动人士塞西莉亚·潘多 (Cecilia Pando) 表示，这是一项“令人痛心的决议”。

该部在一份声明中表示，这仅仅是在遵守司法部门的命令。

周一，佩特里签署了第 2025-72 号决议，解雇前陆军高级官员。

他在文中承认阿根廷在此事上负有国际义务。

据称，行政调查办公室（PIA）曾告诉他“有义务将参与严重侵犯人权行为人员免职”。

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美国第二大银行美国银行（BofA）预测，2025 年阿根廷的经济形势将发生重大变化，即与国际货币基金组织（IMF）达成协议，美元将随之上涨。

根据该机构的报告，预计阿根廷进行选举后将初步对阿根廷拨款高达 100 亿美元，并进行大幅的汇率调整（贬值）。

美国银行认为，阿根廷与国际货币基金组织于四月份根据扩展贷款安排（EFF）计划达成协议的可能性“极高”。该协议将包括大量的初始拨款以及在2028年之前向国际货币基金组织提供大部分债务的再融资。

该计划可能持续四年，直至 2028 年，与 2024 年结束的协议类似。初始拨款估计在 50 亿至100 亿美元之间，具体取决于财政调整、汇率灵活性和其他结构性改革。