RAE华语节目 (请点击阅读)

阿根廷总统米莱支持在玻利维亚边境修建围栏

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全国最总要的工会CGT 和 CTA 将参加反法西斯游行

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方尖碑经过改造，为游客带来全新体验

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智利南部一艘旅游船发生惨剧

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听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲: Enanitos Verdes - Aún sigo cantando / Alberto Cortez – No soy de aquí / Los Chalchaleros – Zamba de mi esperanza

阿根廷总统哈维尔·米莱利用社交媒体支持在阿根廷与玻利维亚边境修建围栏。

萨尔塔省省长古斯塔沃·萨恩斯（Gustavo Sáenz）也将此目标解释为“打击贩毒”。

此事引起邻国的担忧，邻国谴责该措施“违反国际公法原则，特别是姐妹国家之间的睦邻关系”。

萨尔塔省省长在其社交媒体上发表的一篇题为“团结起来，为了我们的人民”的帖子中表示：“保卫我们的边境是没有谈判余地的。”

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阿根廷最大的两个工会 CGT 和 CTA 宣布支持 LGTBIQ+ 社区的号召，再次走上街头抗议总统米莱在达沃斯发表的歧视性言论。

本周六下午 4 点（阿根廷时间，世界标准时间 19 点）从国会大厦至五月广场举行游行，以抗议被视为政府反人权的言论和政策。

随着本周六的动员期限越来越近，政府试图淡化米莱对女权主义的批评和其争议性言论。

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方尖碑是布宜诺斯艾利斯无可争议的象征，它即将被进行改造，以重振其旅游吸引力。

这座历史古迹位于共和国广场，七月九日大道和科连特斯大道的交汇处，是该市第一次升起国旗的地方，现在将安装电梯。

据布宜诺斯艾利斯地区部长伊格纳西奥·巴斯特罗基 (Ignacio Baistrocchi) 称，这一举措由布宜诺斯艾利斯政府公共空间和城市卫生部发起，旨在“提升方尖碑的旅游吸引力”。

改造不会改变纪念碑的外部结构，但将增设一个三面玻璃的全景电梯。该电梯可容纳 4 人，可运行 67.5 米到达方尖碑的第 55 层。

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智利当局周一进行搜救工作时称，上周日一艘旅游船在智利南部城市奥索尔诺附近沉没，造成至少 4 人死亡。

该船于上周日下午 5 点左右从首都圣地亚哥以南约 1000 公里的奥索尔诺市附近的一条河上起航，船上载有至少 32 名乘客和 2 名船员。

两小时后，该船在内格罗河沉没，距离其目的港曼萨湾（同样位于奥索尔诺）约五公里。

奥索尔诺省代表克劳迪娅·帕伊拉莱夫表示：“27 人获救，其中 8 人是未成年人。4 人死亡，3 人失踪。”