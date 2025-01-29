RAE华语节目 (请点击阅读)

美国最高法院授权扣押阿根廷资产

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政府将在萨尔塔修建与玻利维亚边境的围栏

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米莱是国际大屠杀日的主讲人

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特朗普威胁后，哥伦比亚将接收被驱逐者

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听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲: Maná – Bendita tu luz / D´arienzo, Valdez – Quiero verte una vez más / Julio Sosa – Que me importa tu pasado

美国最高法院去年12月底在一宗有关阿根廷2001年危机后违约的主权债务案件的审理中驳回了阿根廷的上诉，从而扣押了阿根廷在纽约联邦储备银行，瑞士和德国的约3.1亿美元的存款。

美国最高法院于周一公布了这项命令，作为被驳回的诉讼清单的一部分。

这是阿根廷三个月来第二次在最高法院败诉。 10月，英国在GDP优惠券案中对阿根廷作出了不利裁决。

原告基金是 Attestor Master Value、Trinity Investments、White Hawthorne、Bison Bee LLC 和Bybrook Capital Master。原告基金从持有人手中购买了2001年以来违约的阿根廷债务，他们从未出现在阿根廷于 2005 年（与内斯托尔·基什内尔）、2010 年（与克里斯蒂娜·基什内尔）和 2016 年（与毛里西奥·马克里）签署的三次协议中。

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根据格梅斯计划，将在萨尔塔省阿瓜斯布兰卡斯镇与玻利维亚边境修建铁丝网，防止人员非法入境和走私。

据《论坛报》报道，目前已启动招标，将在公交总站和当地移民局之间的 200 米范围内安装铁丝网围栏。

自去年 12 月以来，联邦部队已部署到阿瓜斯布兰卡斯，以加强对该地区的控制。

阿瓜斯布兰卡斯市检查员认为这一措施是合理的，因为他表示边境也已成为毒品贩运的中转站。

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总统哈维尔·米莱27日主持了在布宜诺斯艾利斯市布宜诺斯艾利斯大屠杀博物馆举行的国际大屠杀日 80 周年纪念官方仪式。

总统在演讲中批评了左翼运动，并再次为大亨埃隆·马斯克辩护，后者因唐纳德·特朗普就职典礼期间作出的手势而受到质疑。

总统警告说： “要警惕那些对任何不同意他们思维方式的人用纳粹分类来贬低他们的人，就像世界各地的左翼言论对我的朋友埃隆马斯克所做的那样，他是以色列国无可挑剔的捍卫者。”。

这是总统率团访美回国后的首次官方活动，他参加了特朗普总统的就职典礼并会见了政界要员；以及访问瑞士出席达沃斯经济论坛。

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特朗普政府与拉丁美洲各国政府的首次外交会晤达成协议。

哥伦比亚将接回被美国驱逐的移民，而华盛顿不会履行对哥伦比亚产品征收25%关税的威胁。

白宫周日晚些时候表示，波哥大已经接受“特朗普总统的所有条件”，宣告与哥伦比亚的危机已经结束。

美国政府称，该协议包括“不受限制地接收所有从美国返回的哥伦比亚非法移民，包括乘坐军用飞机返回的非法移民，无限制或无延迟”。