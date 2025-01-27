RAE华语节目 (请点击阅读)

反对派批评总统米莱在达沃斯论坛上的讲话

-国际货币基金组织代表团抵达布宜诺斯艾利斯，就一项新协议进行谈判

-由于卡塔通博发生暴力事件，哥伦比亚政府开始对民族解放军采取军事行动

-担心巨型冰川向南乔治亚岛推进

-四种阿根廷三明治被一家著名网站评选为世界上最好的三明治

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歌曲：Los caballeros de la quema - Avanti Morocha/Atahualpa Yupanqui - Luna Tucumana/ Chaqueño Palavecino - Amor Salvaje / Luciano Pereyra - Si no es muy tarde

总统哈维尔·米莱批评了觉醒或左翼意识形态，他认为这是增加国家干预的借口。

总统对作为“觉醒议程”一部分的环境保护主义、堕胎主义、女权主义、LGBT 权利和多元化政策提出了质疑。

他在瑞士达沃斯经济论坛上发表演讲时发表了上述言论。

正如他在去年的演讲中所警告的那样，由于这种左翼言论的蔓延，“西方正处于危险之中”。

总统在达沃斯的演讲中将性别意识形态与恋童癖联系起来。

一些反对派议员对米莱的讲话内容提出了批评。

公民联盟党成员马克西米利亚诺·费拉罗在社交媒体上告诉总统：“不能也不应该在国际论坛上或在最私人的领域发表这样的言论。”

费拉罗说：“没有证据表明性取向与实施性侵的倾向有关。”

国会女议员玛格丽塔·斯托尔比泽表示：“否认气候变化、女权主义、性别平等和多样性就如同听信伊朗政权一样。”

参议员阿纳贝尔·费尔南德斯·萨加斯蒂表示，米莱和其追随者“需要倒退一个世纪，这样社会的进步就会被抛弃”。

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国际货币基金组织的一个代表团抵达布宜诺斯艾利斯，与阿根廷谈判可能达成的新协议。

据媒体报道，国际货币基金组织团队还将考虑向阿根廷提供110亿美元的贷款，以增强国家的储备。

该代表团由基金组织西半球部副主任路易斯·库贝杜率领。

经济部长路易斯·卡普托率领代表团在阿根廷首都会见来访者。

据媒体报道，国际货币基金组织希望米莱政府取消被称为“CEPO”的美元交易限制。

但卡普托周四表示，开放外汇市场没有最后期限。

哥伦比亚政府宣布对民族解放军（ELN）游击队采取军事行动。

内政部长胡安·费尔南多·克里斯托报告了卡塔通博暴力事件后针对叛乱分子采取的行动。

在哥伦比亚北部地区，民族解放军正在与另一个叛乱组织、前哥伦比亚革命武装力量的异见人士争夺该地区的控制权。

自战斗开始以来，已有 100 多人丧生，近 40000 人被迫逃离。

这场危机意味着由总统古斯塔沃·佩特罗领导的政府发起的与民族解放军的和平进程突然中止。

总统寻求与反政府武装达成一项类似于 2016 年解除哥伦比亚最大游击组织哥伦比亚革命武装力量的协议。

被称为“A23a”的巨型冰山正在向南乔治亚岛移动，引发人们就其对生态系统影响的担忧。

专家表示，生活在该地区的企鹅和海豹可能受到南极洲断裂冰块的影响，面临危险。

这座冰山距离英国控制的岛屿不到 300 公里，阿根廷声称对该岛屿和马尔维纳斯群岛拥有主权。

专家警告说，如果 A23a 搁浅并破裂，这将影响动物的食物供应，数千只动物可能会死亡。

该冰山面积约 3500 平方公里，受到科学家、水手和渔民的监控。

四种阿根廷三明治被著名网站味觉地图集（Taste Atlas）评选为全球 50 种最佳三明治。

在以中东“沙威玛”为首的全球排名中，阿根廷里脊三明治排名第 11 位，评分为 4.4 分（满分为5分）。

据味觉地图集介绍：“这是牛排三明治的极端版本：薄切的牛里脊肉、西红柿、洋葱、生菜、蛋黄酱、阿根廷香辣酱、火腿、奶酪和一个煎蛋。”

与此同时，排名第 23 位的是香肠三明治（choripán），排名第 31 位的是面包糠肉排（milanesa），排名第 35 位的是猪里脊三明治（bondiola 或“bondipán”）。