RAE华语节目 (请点击阅读)

-在达沃斯经济论坛上，总统米莱表示“觉醒主义”是一种癌症

-米莱将带领阿根廷退出南方共同市场，与美国签署自由贸易协定

-特朗普政府承认埃德蒙多·冈萨雷斯·乌鲁蒂亚为委内瑞拉总统

-米莱总统会见乌克兰总统泽连斯基

-达沃斯论坛上，巴拿马总统再次驳斥特朗普关于运河的评论

-体育：阿根廷手球队被淘汰出世界杯

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歌曲：Joaquín Sabina - No puedo enamorarme de tí/Los caballeros de la quema - Sapo de otro pozo/ Soda Stereo - Tratame suavemente

总统哈维尔·米莱表示，世界上“觉醒左派”霸权开始崩溃。

然而他警告说，他所谓的“争取自由的战斗”尚未取得胜利。

总统在瑞士达沃斯经济论坛发表演讲时发表了上述言论。

国家元首宣称：“觉醒就是必须被切除的癌症。”

他把这种意识形态描述为“灾难性的”，它已经“占领了大学、国际组织和政府”。

他在演讲中表示，20世纪后期，由于政治阶层推行的集体主义议程，丧失了自由主义的价值观。

国家元首解释说：“觉醒主义是通过文化颠覆的机制来颠覆西方价值观、自由、生命和财产。”

米莱说：“女权主义、性别意识形态、堕胎、多样性、环境保护主义”是这一现象的先锋。

总统表示：“为了平等，功绩已被抛在一边”，并补充说，这一切都会导致国家干预力度加大。

正如去年一样，米莱警告论坛“西方正面临威胁”。

他在演讲中向他认为在意识形态上与自己一致的领导人表示问候，其中包括意大利总理乔治亚·梅洛尼和美国总统唐纳德·特朗普等。

阿根廷总统哈维尔·米莱透露，如有必要，他将让阿根廷退出南方共同市场，以便与美国签署自由贸易协定。

阿根廷总统在接受彭博社采访时发表上述言论。

然而，国家元首澄清说，他认为没有必要放弃由阿根廷、乌拉圭、巴西、巴拉圭和玻利维亚组成的集团。

米莱表示：“无需放弃南方共同市场就可以与华盛顿达成协议”。

他解释说，他的政府“正在探索开放国际贸易的途径。”

美国政府正式承认埃德蒙多·冈萨雷斯·乌鲁蒂亚为委内瑞拉总统。

自周一以来，由马尔科·卢比奥 (Marco Rubio) 领导的美国国务院的一份出版物证实了这一点。

消息称：“国务卿与委内瑞拉合法总统埃德蒙多·冈萨雷斯·乌鲁蒂亚和反对派领导人玛丽亚·科里娜·马查多进行了交谈。”

据报道，卢比奥在帖文中重申了美国对“委内瑞拉恢复民主”的支持。

并要求“立即无条件释放所有政治犯”。

冈萨雷斯·乌鲁蒂亚被包括阿根廷在内的多个国家政府承认为 7 月 28 日选举的获胜者。

然而，委内瑞拉选举当局宣布尼古拉斯·马杜罗获胜，他连续第三届就任总统。

在瑞士，米莱总统会见了乌克兰总统泽连斯基。

他随后发布了一张会面的照片，并在照片中感谢阿根廷人在基辅与俄罗斯的冲突中给予支持。

据泽连斯基称，他与米莱谈论了实现“公正和持久和平”的努力。

他还对南美同行的工作表示祝贺，并表示：“我们很高兴看到哈维尔正在实现他所计划的改变。”

巴拿马总统再次宣称该国对双洋运河拥有主权。

何塞·劳尔·穆利诺在瑞士达沃斯世界经济论坛上发表演讲时表达了这一观点。

在此背景下，这位中美洲领导人再次驳斥了美国新任总统唐纳德·特朗普的言论。

特朗普在周一的就职演讲中表示，美国将收回巴拿马运河，并称该运河目前处于中国的控制之下。

穆利诺在达沃斯表示：“我们反对特朗普先生所说的一切。”

他还称：“巴拿马运河属于巴拿马，并且将永远属于巴拿马”。

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体育

阿根廷手球队以23比34不敌斯洛文尼亚，无缘克罗地亚、丹麦、挪威三国举办的世界杯。

就这样，有着“角斗士”之称的阿根廷队，并没有实现晋级八强的目标。

此外，博卡青年队在 2025 年阿根廷杯中首次亮相，击败了来自科尔多瓦省的球队阿根廷蒙特马伊兹队。布宜诺斯艾利斯的博卡青年队以埃克塞奎尔·泽巴洛斯，米格尔·梅伦蒂尔，卢卡斯·詹森，米尔顿·吉梅内斯和凯文·泽农的进球5-0 获胜。