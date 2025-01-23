RAE华语节目 (请点击阅读)

-五月广场祖母们宣布又找到了一个曾失踪的孙女

-总统米莱为伊隆·马斯克辩护，反驳纳粹指控

-华盛顿将古巴重新列入支持恐怖主义国家的名单

-巴拿马就特朗普对运河的威胁向联合国提出投诉

-丘布特省省长确认安第斯山脉的森林大火是故意造成的

-体育：在布宜诺斯艾利斯，河床队在一场友谊赛中以 2-0 击败墨西哥国家队

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歌曲：Los Chalchaleros– Zamba de mi esperanza/Alejandro Lerner – Después de ti/ José Larralde – Cosas que pasan / Horacio Guarany - Si Un Dia Fui Tu Cantor

五月广场的祖母们宣布她们又迎来了一位曾失踪的孙女，编号为 139。

人权组织主席埃斯特拉·德卡洛托于周二宣布了这一消息。

她在布宜诺斯艾利斯的新闻发布会上解释说，这名女子出生于1978年初，她的父亲和母亲都是强迫失踪的受害者。

没有公布这位孙女的名字，但她的父母是：诺埃米·比阿特丽斯·马塞多 (Noemí Beatriz Macedo) 和丹尼尔·阿尔弗雷多·伊纳玛 (Daniel Alfredo Inama)，他们都是共产党员。

据卡洛托说，马塞多失踪时已怀孕七个月，她的女儿是在一个秘密拘留中心出生的。

然后他断言：“不可避免地，上一届军事独裁政权所犯下的罪行的真相将不断被揭露。”

五月广场的祖母们致力于寻找失踪人员的子女，他们在出生时或很小的时候就被掳走了。

总统哈维尔·米莱出面为伊隆·马斯克辩护，反驳对其纳粹主义指控。

总统在社交媒体上表示，对X老板在美国一场活动中做出纳粹敬礼的批评是“诽谤”。

对于米莱来说，这位出生于南非的大亨是“历史上最重要的人物之一”。

国家元首和特斯拉首席执行官曾多次会面，并在各种政治和经济问题上表现出了彼此的共识。

米莱总统在帖子中说道：“纳粹，去你的球。”

他们最近在唐纳德·特朗普的就职典礼上再次相遇，马斯克是特朗普政府的一员，担任新成立的效率部负责人。

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丘布特省省长伊格纳西奥·托雷斯证实，安第斯地区的火灾是故意造成的。

据报道，在巴塔哥尼亚省东北部的埃普延发现了玻璃和其他可燃物质。

托雷斯在接受采访时表示：“根据专家的报告，这场火灾是由惯犯的行为引起的。”

该省领导人指责虚假的土著权利活动家，他声称他们不是来自丘布特的人，而是来自布宜诺斯艾利斯。

省长说：“他们伪装成土著人来犯罪”。

大火已经烧毁了埃普延 4000 公顷土地，埃普延是一座位于安第斯山脉脚下的小镇，以森林和湖泊而闻名。

美国政府再次将古巴列入支持恐怖主义的国家之列。

新任总统唐纳德·特朗普通过行政命令推翻了其前任乔·拜登的命令，后者在一周前将这个加勒比国家从支持恐怖主义国家名单中除名。

古巴总统米格尔·迪亚斯-卡内尔则表示，共和党的决定是“嘲弄”。

这位加勒比领导人认为，这是“傲慢的行为”，旨在加强对古巴发动美国封锁的“残酷的经济战争”。

巴拿马向联合国表达了就唐纳德·特朗普对运河威胁的担忧。

巴拿马政府在致联合国秘书长葡萄牙人安东尼奥·古特雷斯的一封照会中，称共和党人的言论“令人担忧”。

在信中，这个中美洲国家还请求该全球组织安理会进行干预，巴拿马目前是该组织的成员国。

周一，美国新任总统在就职演说中表示，他的政府将收复巴拿马运河。

特朗普称：“这是一份本不该赠送的礼物”，并声称大西洋和太平洋之间的航道由中国运营。

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体育

在布宜诺斯艾利斯举行的一场友谊赛中，河床队以2比0击败了墨西哥国家足球队。

在主场纪念碑球场，“百万富翁”河床队凭借朱利亚诺·加洛波和哥伦比亚人米格尔·博尔哈的进球赢得了胜利。

就这样，墨西哥队在巴西以 2-0 战胜阿雷格里港国际队，并在阿根廷首都遭遇失败，结束了其在该地区之旅。