RAE华语节目 (请点击阅读)

-哈维尔·米莱祝贺特朗普就职，并重申了与华盛顿的联盟

-巴拿马总统反对特朗普关于收复运河的声明

-哥伦比亚政府因卡塔通博的游击暴力事件宣布进入紧急状态，该事件已造成 100 多人死亡

-阿根廷：官方数据显示，2024年贸易顺差创历史新高

-体育：哥斯达黎加球员凯洛尔·纳瓦斯加入阿根廷足球锦标赛

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歌曲：Chaqueño Palavecino– El Arriero/Julio Sosa – Tengo Miedo /

哈维尔·米莱总统的政府祝贺唐纳德·特朗普重返白宫。

玫瑰宫在一份声明中祝愿这位共和党人“在第二任期内一切顺利”。

还重申：“从这一新篇章开始，阿根廷与华盛顿结盟的承诺将继续并加深。”

米莱是特朗普就职典礼的嘉宾之一，出席嘉宾还包括意大利总理乔治亚·梅洛尼和匈牙利总理维克托·欧尔班。

阿根廷总统还在X上发表一系列帖子庆祝特朗普重新上台。

米莱在其帖子中说道：“这对美国和整个自由世界来说都是历史性的时刻。”

他在贺电中还表示：“愿上帝保佑阿根廷人和美国人，愿每个人都知道一切都在按计划进行。”

国家元首还出席了在华盛顿举行的庆祝特朗普就职典礼的晚会。

在此背景下，他会见了美国新任国务卿马尔科·卢比奥，并与其进行了交谈。

巴拿马总统何塞·劳尔·穆利诺谴责了唐纳德·特朗普有关运河的声明。

这位中美洲总统在一份声明中表示，这条生物海洋通道“现在是、并将永远是”他的国家的。

这条消息是在美国新任总统表示华盛顿将收回运河几分钟后发布的。

美国总统在就职演说中表示：“这是一份本不该赠送的礼物。”

美国新总统解释道：“我们把它交给了巴拿马，而不是交给运营它的中国。”

哥伦比亚政府已宣布进入“内部动乱”状态，因为游击队之间的冲突已造成 100 多人死亡。

总统古斯塔沃·佩特罗还宣布受影响地区（该国北部卡塔通博）进入“经济紧急状态”。

在该地区，民族解放军（ELN）与已解散的哥伦比亚革命武装力量（FARC）的异见人士作战。

据新闻报道，叛乱团体正在争夺该地区的控制权。

除死亡人员外，流离失所者人数也增加，据官方估计，超过一万一千人。

其中许多人迁往城市，甚至跨越边境逃往委内瑞拉。

在此背景下，佩特罗总统指责民族解放军犯下战争罪。

由于卡塔通博冲突，总统暂停与游击队达成和平协议的谈判。

根据官方数据，2024年阿根廷实现了历史上最大的贸易顺差。

国家统计机构 INDEC 的一份报告反映去年的盈余接近 190 亿美元。

这扭转了2023年结束时近70亿美元的赤字。

据统计局称，去年出口收入超过 790 亿美元。

其中大部分销往巴西，占总销量的 17%。

体育

拉普拉塔唯一球场将有可能举办国家队的比赛。

布宜诺斯艾利斯政府与阿根廷足协关于迭戈·阿曼多·马拉多纳球场升级改造的协议生效。

还有可能组织阿根廷杯和南美解放者杯、南美足球锦标赛等洲际锦标赛的比赛。

此外，凯勒·纳瓦斯将加入阿根廷足球。

据体育媒体周一报道，这位曾效力于皇家马德里和巴黎圣日耳曼的哥斯达黎加门将将成为纽维尔老男孩队的增援球员之一。

据巴西媒体报道，内马尔将重返桑托斯俱乐部，他将不再为沙特阿尔希拉尔队效力。

这位巴西国家队 10 号球员将以租借形式从他 12 年前离开的圣保罗州重返该队。