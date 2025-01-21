RAE华语节目 (请点击阅读)

-米莱政府延长了 2024 年的预算

-阿根廷热浪：布宜诺斯艾利斯和罗萨里奥停电

-法国对委内瑞拉驱逐其外交官采取对等措施

-智利开始利用废弃煎炸油生产车用柴油

-体育：弗朗西斯科·塞伦多洛是澳大利亚网球公开赛上唯一剩下的阿根廷人

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歌曲：Dread Mar I– Hoja en Blanco/Soda Stereo – Música ligera

哈维尔·米莱政府通过法令延长了 2024 年预算，而2024 年预算又是 2023 年预算的延长。

该措施于上周四在官方公报上公布。

这样一来，尽管米莱的盟友也提出了批评，但国家支出计划今年也不会在国会进行讨论。

出现这些问题的原因是，预算案被排除在玫瑰宫召开的国会特别会议之外。

政府正寻求在三月份之前解决几个问题，例如取消强制初选等。

阿根廷热浪持续，部分省份气温接近40摄氏度。

由于使用空调，高温也导致能源需求增加。

因受此影响，布宜诺斯艾利斯和罗萨里奥出现停电现象。

在圣达菲省的罗萨里奥市，除了停电之外，也没有自来水供应，因为水泵不工作。

在此背景下，国家气象局发布了中暑风险警报，特别是针对儿童、老人和病人。

法国政府将对委内瑞拉驱逐其驻加拉加斯外交官采取对等措施。

法国外交部在一份声明中宣布了这一消息，并“断然否认干涉的指控”。

尼古拉斯·马杜罗总统的政府决定限制三个国家在委内瑞拉的代表权。

除法国外，意大利和荷兰还被要求在48小时内将其外交使团成员减少到3人。

委内瑞拉政府解释称，原因是欧洲国家表现出“敌对行为”。_____________________________________________________

智利国家石油公司宣布将开始利用废弃煎炸油生产柴油。

ENAP 在一份声明中庆祝其所称的“向绿色智利迈出的新一步！”

该产品由阿空加瓜炼油厂研制而成，采用的是瓦尔帕莱索市餐馆丢弃的材料。

据公司透露，这一工艺可将碳足迹减少 80%。

据 ENAP 介绍，所生产的生物柴油可用于运输、重型机械甚至航空。

但无论如何，这种燃料仍然比传统碳氢化合物昂贵得多。_______________________________________

体育

弗朗西斯科·塞伦多洛是今年首个大满贯赛事澳大利亚网球公开赛上唯一剩下的阿根廷选手。

世界排名第 31 位的他在击败同胞法昆多·迪亚兹·阿科斯塔后进入了第三轮。

第二盘比赛中，塞伦多洛以6-2和1-0领先，但对手因伤退赛。

他的下一场比赛对手将是世界排名第 8 的本土球员亚历克斯·德米纳尔 (Alex De Miñaur)。

与此同时，另一名阿根廷选手托马斯·埃切维里在经过4小时06分钟的比赛后，以5-7、6-3、5-7、6-3和4-6，在五盘大战中输给了美国选手马科斯·吉隆。