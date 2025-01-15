RAE华语节目 (请点击阅读)

-政府要求国会召开特别会议讨论几项法案

-据布宜诺斯艾利斯市政府称，首都的贫困率有所下降

-委内瑞拉和葡萄牙政府谴责对驻里斯本委内瑞拉大使馆的袭击

-由于阿根廷大部分地区气温炎热，人们担心健康风险和电力需求紧张

-体育：贡萨洛·蒙蒂尔重返河床队

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲：Luciano Pereyra – Si no es muy tarde/Nahuel Pennisi – Todo cambia

哈维尔·米莱政府已要求国会于 1 月 20 日召开特别会议。

玫瑰宫通过官方公报宣布呼吁讨论取消 PASO 即强制初选的计划。

政府认为，自2009年实施的这一选举程序既不必要，又成本高昂。

行政部门正在寻求解决的另一项举措是所谓的“清白记录”，即那些被法院定罪的人不能成为候选人。

米莱政府还打算其候选人能被批准加入最高法院。

前总统毛里西奥·马克里领导的 PRO 党对这一呼吁表示欢迎，但批评其中没有包括 2025 年预算法案。

据布宜诺斯艾利斯市政府称，阿根廷首都的贫困率有所下降。

据官方消息称，2024 年第三季度该地区贫困人口超过 86 万。

这一数字表明，与上一季度相比，已有超过12万人摆脱了这种状况。

但与去年同期相比，增长了7万人。________________________________________

阿根廷发布高温警告，当局警告民众注意中暑风险。

一些省份的气温甚至超过40摄氏度。

因此，人们还担心额外的能源需求，特别是在人口最多的布宜诺斯艾利斯大都市区。

据官方消息称，周一下午 2 点记录的用电量为 24159 兆瓦，比周日多出近 1000 兆瓦，比上周多出近 3000 兆瓦。

葡萄牙政府谴责针对委内瑞拉驻里斯本领事馆的袭击。

这一欧洲国家外交部长保罗·兰格尔在社交媒体上发文谴责了这一事件。

声明称，部长下令加强安全保卫并对袭击事件展开调查。

官方声明还称：“这是无法容忍的行为”，并补充道：“在任何情况下都必须尊重外交使团的不可侵犯性。”

加拉加斯还谴责对葡萄牙首都其大使馆发动的纵火事件。

委内瑞拉外交部长伊万·吉尔表示：“疯狂团体的无理侵略行为无法扭转玻利瓦尔革命的进程。”

据官方消息，马杜罗宣誓就任第三任期几个小时后，不明身份者向驻里斯本大使馆投掷了燃烧瓶。

没有造成人员伤亡，只有建筑物外墙受损。

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体育

后卫贡萨洛·蒙蒂尔重返河床队，如今，该队已拥有四位世界冠军球员和阿根廷国家队成员。

这位球员的签约已于周一确认。他在三年半之后从西班牙俱乐部塞维利亚重返布宜诺斯艾利斯俱乐部。

蒙蒂尔在对阵法国队的决赛中踢进最后一个点球，帮助阿根廷队夺得冠军，因此被载入了史册。

除了他之外，河床队还有门将弗朗哥·阿玛尼、后卫赫尔曼·佩泽拉和中场球员马科斯·阿库尼亚，后者也在2022 年卡塔尔世界杯上捧得了奖杯。