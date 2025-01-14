RAE华语节目 (请点击阅读)

-政府再次表达了与前总统马克里结成选举联盟的意愿

-国际货币基金组织赞扬米莱政府，但对外汇储备发出警告

-委内瑞拉反对派领导人冈萨雷斯·乌鲁蒂亚表示他即将返回该国

-墨西哥消防员抵达洛杉矶协助扑灭毁灭性的火灾

-体育：阿根廷球员朱利安·阿尔瓦雷斯为马德里竞技队攻入致胜一球，马德里竞技队领跑西甲联赛

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歌曲：Soda Stereo – Música Ligera / Luciano Pereyra – Como tú/

国际货币基金组织对哈维尔·米莱政府的经济计划表示赞赏，但对储备水平发出了警告。

国际货币基金组织发布的一份报告涉及 2022 年与布宜诺斯艾利斯签署的解决近 500 亿美元债务的协议。

在文件中，该信贷机构强调了当前国家采取的一些政策，例如推行的财政平衡政策。

但报告指出，放缓比索平价汇率是一个有待改进的问题，尽管这抑制了通胀增长，但却导致了比索升值。

并称，尽管2024年总体外汇储备有所增加，但“增长速度已经放缓”。___________________________________________________________

政府再次表达了与前总统毛里西奥·马克里领导的政党 PRO 结成选举联盟的意图。

首席部长吉列尔莫·弗朗科斯在接受电台采访时表示：“有可能就各方面达成协议”。

他补充道：“只要对目标达成一致，就能找到共同点。”

上周，总统米莱呼吁前总统在今年的选举中共同竞争，并表示要“铲除基什内尔主义”。

而马克里则在第二天给予了肯定的答复，并派出了一个合作团队来起草这份协议。___________________________________________________________

反对派领袖埃德蒙多·冈萨雷斯·乌鲁蒂亚在社交媒体上表示，自己即将返回委内瑞拉。

这位领导人认为自己是去年 7 月选举的获胜者，因此是这个南美国家的新任总统。

他对军队说：“我命令你们停止镇压。”

包括阿根廷政府在内的多个国家的政府都认为冈萨雷斯乌鲁蒂亚是委内瑞拉合法的国家元首。

阿根廷、美国、欧盟等都不承认上周五尼古拉斯·马杜罗就任第三任期。

冈萨雷斯·乌鲁蒂亚认为：“1月10日，马杜罗违反宪法，发动政变，自封为独裁者”。

更多的墨西哥消防员加入扑灭洛杉矶大火的行动。

墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆上周末宣布了这一消息。

她在社交媒体上报道说，一个“人道主义援助小组”已经前往这座美国城市。

国家元首补充道：“我们是一个慷慨且乐于助人的国家。”

她在帖子中分享了一张机场跑道上两架货机的照片。

加州山火迄今已造成 11 人死亡，撤离工作仍在继续。

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体育

凭借阿根廷球员胡利安·阿尔瓦雷斯的进球，马德里竞技队以1-0战胜奥萨苏纳队。

就这样，这支来自西班牙首都的球队在第二十轮比赛中巩固了联赛领先地位。

由阿根廷同胞迭戈·西蒙尼率领的球队以44分独占榜首。

凭借这一胜利，马竞已经在其参加的各项赛事中取得了 14 连胜。