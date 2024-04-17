RAE华语节目 (请点击阅读)

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-Según científicos, la epidemia de dengue en Sudamérica es consecuencia del cambio climático

-对于以色列和伊朗之间的冲突，政府降低警戒级别

-根据一所大学的数据，超过一半的阿根廷人口处于贫困状态

-外长戴安娜·蒙迪诺访问巴西外长以加强双边关系

-美洲人权委员会谴责入侵墨西哥驻厄瓜多尔大使馆的行为

-科学家认为，南美洲的登革热疫情是气候变化的结果

- 河床、阿根廷人、巴拉卡斯中央队和贝莱斯晋级联赛杯四分之一决赛

阿根廷政府将以色列和伊朗之间冲突的警戒级别从“橙色”降至“中等”。

但仍将继续对某些敏感地点加强管控。

同样，重新开放了阿根廷驻以色列、伊朗、黎巴嫩和叙利亚大使馆。

伊朗向以色列发射导弹和无人机后，大使馆被关闭了约48小时。

对此，犹太社区的DAIA组织负责人豪尔赫·诺布洛维茨警告说：“不排除阿根廷收到第三次袭击的可能性。”

他指的是1992年在布宜诺斯艾利斯发生的针对以色列大使馆的袭击事件和1994年针对AMIA的袭击事件，这两起事件总共造成100多人死亡。

诺布洛维茨在接受电台采访时表示，对于伊朗，“你必须时刻保持警惕”。

与此同时，总统哈维尔·米莱在社交网络上否认以色列大使埃亚勒·塞拉参加了其政府的内阁会议。

正如他解释的那样，以色列大使在玫瑰宫受到接待，并在米莱和他的部长们开始分析中东紧张局势影响之前离开。

周日，玫瑰宫的消息人士报道称，塞拉已加入伊朗轰炸以色列后召开的紧急委员会。

阿根廷外交部长戴安娜·蒙迪诺拜访了巴西外长毛罗·维埃拉，以加强双边关系。

阿根廷外交部长强调，对于布宜诺斯艾利斯来说，与邻国的联系是“战略性的”。

她保证，共同议程是南方共同市场国家和伙伴的国家政策。

据官方消息称，蒙迪诺和维埃拉讨论了边境口岸、技术合作和国际贸易等话题。

在新闻发布会上，外长还表示，阿根廷“永远不会干涉巴西的内政”。

因此，她是在回答有关社交网络 X 所有者埃隆·马斯克与巴西最高法院之间冲突的问题。

这是因为哈维尔·米莱总统在德克萨斯州会见了这位大亨，并米莱在马斯克与巴西司法部门的争端框架内向他提供了合作。

马斯克和 X 网络因未遵守最高法院关闭涉嫌传播假新闻账户的命令而在巴西接受调查。____________________________________________________________

一项新的研究证实了阿根廷贫困人口增长至 2260万人。

特拉大学的一份报告揭示了这一点，根据该报告，超过 51% 的阿根廷人口处于贫困状态。

该消息人士称，受通货膨胀影响，社会状况进一步恶化，官方数据显示，去年通货膨胀率超过200%。

阿根廷天主教大学 1 月份发布的一份文件也指出阿根廷的贫困率超过 50%。

米莱政府将当前的社会状况归咎于前总统阿尔贝托·费尔南德斯的上届政府。

他们强调，经济计划正在设法降低通货膨胀，尽管通货膨胀率每月超过 10%，但呈下降趋势。___________________________________________________________

美洲人权委员会也谴责了厄瓜多尔警方对墨西哥驻基多大使馆的突袭。

这个总部位于华盛顿的组织还要求保证 4 月 5 日在大使馆被捕的前副总统豪尔赫·格拉斯 (Jorge Glas) 的人身安全。

该委员会在一份声明中对“入侵大使馆”表示担忧，并呼吁基多“尊重外交使团不可侵犯的国际标准以及管理该地区外交庇护的标准。”

格拉斯去年 12 月在墨西哥大使馆避难，并受到厄瓜多尔法官通缉，厄瓜多尔法官判定他犯有腐败罪。

但他否认这些指控并声称受到政治迫害。

科学家称，气候变化是南美洲历史性登革热疫情的主要原因之一。

在里约热内卢举行的一次研讨会上，专家们一致认为全球变暖是造成健康危机的原因之一。

他们还保证，“厄尔尼诺”现象是传播病毒的蚊子扩散的原因。

此次会议由巴西国家菲奥克鲁斯基金会组织，泛美卫生组织的专家参加了会议。

据报道，今年迄今为止，该地区已记录了超过400万例登革热病例。

在论坛上，科学家们解释说，反复发生的洪水会产生积水，蚊子在其中繁殖。

但他们也警告说，干旱导致人们将水储存在容器中，这也成为蚊子的滋生地。

体育

阿根廷足球甲级联赛杯四分之一决赛前四名资格赛已确定。

河床客场3-1击败学院队，率先晋级。

阿根廷青年队和巴拉卡斯中央队也以3-3战平，锁定了各自下一阶段的席位。

另一晋级的是贝莱斯·萨斯菲尔德队，他们以 1-0 击败里瓦达维亚独立队。

16日，戈多伊·克鲁兹被分在B 组。

其他三个位置在拉努斯队、捍卫正义队、博卡青年队、竞技俱乐部、纽维尔队和拉普拉塔大学生队中定夺。