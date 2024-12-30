RAE华语节目 (请点击阅读)

新闻的主要内容：

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-政府再次保证对美元的限制将于2025年结束

-委内瑞拉拘留阿根廷宪兵事件中，一位阿根廷前大使被指控犯有叛国罪

-墨西哥寻求其他国家接收被美国驱逐的移民

-秘鲁：司法部门正在调查太平洋海滩上的新漏油事件

-阿根廷：修改卡路里或钠过量食品的标签方式

-体育：河床可能会吸收另一位世界冠军贡萨洛·蒙蒂尔

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲：Enanitos Verdes - Aún sigo cantando / Alberto Cortez – No soy de aquí / Los Chalchaleros – Zamba de mi esperanza

新闻的详细内容:

在委内瑞拉拘留阿根廷宪兵事件中，哈维尔·米莱政府指责前阿根廷驻委内瑞拉大使 “叛国”。

奥斯卡·拉博德 (Oscar Laborde)在 2020 年至 2022 年前总统阿尔贝托·费尔南德斯执政期间担任阿根廷驻加拉加斯大使。

玫瑰宫指控他干涉释放宪兵纳韦尔·加洛的努力。

日前，据悉拉博德与委内瑞拉政府协商，向这名穿制服的男子寄去了一封他家人的信。

但安全部长帕特里夏·布尔里奇坚称，前大使的行为是非正式的，他阻碍了此案的正式谈判。

根据一份官方声明，由于没有官方授权，拉博德被认为是委内瑞拉政府的合作者，因此是“国家的叛徒”。

拉博德在接受媒体采访时为自己辩护，称他所做的唯一一件事就是协助一位母亲“给她的儿子写的一封信”。

据加拉加斯称，加洛涉嫌想要进入该国从事间谍活动，但玫瑰宫断然否认这一点。

政府再次保证，对美元业务的限制（称为“cepo”的系统）将于 2025 年结束。

继哈维尔·米莱总统之前预计之后，经济部长路易斯·卡普托重申了这一承诺。

这位官员在接受采访时还表示，他对阿根廷与国际货币基金组织签署新协议的可能性充满信心。

关于限制的结束，部长表示：“明年我们将取消这一限制”，但他没有透露具体日期。

不过，他解释说：“与基金组织的协议是其中的基本组成部分。”

这些对美元的限制在阿根廷已存在多年，该措施以保护中央银行的储备。

它的实施意味着有多种汇率，包括官方汇率和自由汇率。

经济方面，超市销售额月度下降1.7%。

根据官方统计机构 INDEC 的数据，这是六个月来最大幅度的下降。

另据该消息来源称，与 2023 年同月相比，下降幅度超过 17%。

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墨西哥政府打算让其他拉丁美洲国家也接收因唐纳德·特朗普回归而被美国驱逐出境的移民。

墨西哥总统克劳迪娅·谢因鲍姆透露，为此，正在与几个国家进行谈判。

总统表示，他们正在与穿越墨西哥到达美国边境的移民的来源国进行谈判。

希因鲍姆解释说，华盛顿的目标是将被驱逐者送回原籍地，而不是将他们全部驱逐到墨西哥。

墨西哥政府正在为特朗普1月20日重返白宫后可能实施的移民政策做准备。

这位共和党人预计特朗普将推动大规模驱逐从墨西哥领土进入的无证移民。

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秘鲁正在调查一起新的漏油事件，该漏油事件可能污染了约 1 万平方米的海域。

据初步报告，在这个南美国家北部的洛比托斯海滩上，有被石油覆盖的海龟、螃蟹和鱼类。

据消息称，国有石油公司 Petroperú 应对燃料运输过程中发生的污染负责。

环保组织警告称，由于水污染，渔民已经连续几天无法外出打鱼。

他们要求秘鲁政府不仅要负责清理该地区，还要配合恢复受影响的生态系统。

米莱政府改变了不健康食品的识别方式。

通过一项法令，对2021年《正面标签法》的“黑八边形”进行了修改。

包装上的“黑八边形”标识警告消费者产品的卡路里、糖或钠含量高于健康专家建议的水平。

政府所做的主要变化是将不再识别原食品是否含有“黑八边形”的成分。

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体育

河床队寻求在其阵容中再添一位世界冠军。

在今年引进了赫尔曼·佩泽拉和马科斯·阿库尼亚后，贡萨洛·蒙蒂尔可能会在 2025 年加入这支布宜诺斯艾利斯队。

近日，多家阿根廷媒体报道了这一消息。

蒙蒂尔因在卡塔尔世界杯决赛中射进点球帮助阿根廷国家队战胜法国而载入史册。

这名后卫目前效力于西班牙球队塞维利亚，他可能想回到河床，他曾在 2016 年至 2021 年间效力过河床。