RAE华语节目 (请点击阅读)

新闻的主要内容：

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-总统米莱相信特朗普将帮助阿根廷与国际货币基金组织达成新协议

-根据官方数据，阿根廷失业率下降

-美国：确诊一例严重禽流感病例

-巴西：学校禁止使用手机

-一架小型飞机在布宜诺斯艾利斯坠毁：机上仅有的两名机组人员死亡

-体育：西班牙人塞尔吉奥·拉莫斯拒绝了加入博卡青年队的邀请

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲：Los Chalchaleros – Zamba de mi esperanza / Los Caballeros de la quema – Sapo de otro pozo/ Enanitos Verdes – Aún sigo cantando

新闻的详细内容:

对于哈维尔·米莱来说，唐纳德·特朗普重返白宫将促进阿根廷与国际货币基金组织之间新协议的谈判。

这是总统在接受《华尔街日报》采访时所说的。

在与媒体的对话中，总统对与华盛顿签署自由贸易协定的可能性表示乐观。

米莱表示，美国“发现我们是一个可靠的伙伴”和“一个战略盟友”。

阿根廷总统受邀参加特朗普1月20日的就职典礼。___________________________________________________________

根据国家统计局的数据，阿根廷失业率下降。

INDEC报告称，2024年第三季度失业率为6.9%，较上一期下降近一个百分点。

INDEC 表示，但失业率仍高于 2023 年的水平。

与此同时，寻找一个工作以上的人，占经济活动人口的 11.4%。

根据 INDEC 的数据，有 150 万成年人失业。

政府确认2023年12月至2024年10月期间有超过3.4万名国家工作人员被解雇。

放松管制部的一份报告表明了这一数据。

据该消息来源称，这一数字占员工的 7%。此次裁员节省了超过 38 亿美元。

美国确认了首例严重的禽流感病例。

美国疾病控制与预防中心报告称，这名患者来自路易斯安那州，曾接触过病鸟和死鸟。

截至目前，美国已有 61 例感染病例，但其中大多数症状较轻。

据该中心称，这一病毒为 H5N1，D1.1 株，最初在野生鸟类和家禽中被发现。

当局表示，目前尚无法确定是否会在人与人之间传播，因此对人群的风险仍然较低。___________________________________________________________

一架小型飞机在布宜诺斯艾利斯市郊区坠毁，造成机上仅有的飞行员和副驾驶死亡。

飞机在阿根廷首都郊区的圣费尔南多机场起飞，飞往乌拉圭埃斯特角城时离开跑道。

飞机与一所房屋相撞，房屋内的居民没有受伤。

第一份报告表明，受害者并非死于撞击，而是死于吸入烟雾。

调查人员认为，他们无法解开安全带逃离燃烧的飞机。

事故原因尚不清楚。___________________________________________________

巴西参议院通过了一项禁止在学校使用手机的法律。

法律规定适用小学和中学的课堂和课间休息时间。

法案获得一半议员的批准，剩下的就是总统卢拉·达席尔瓦签署该法案。

如果出于教学目的例外情况，法律允许在学校使用手机。

也适用于因“方便”或“照顾健康状况”而需要它们的学生。

在议会辩论中，该倡议的捍卫者认为，已经实施该措施的州的学业成绩有所改善。

他们还指出，欺凌案件减少，学校纪律也有所改善。

该法案通过后，禁令将扩大到全国范围。_____________________________________________

体育

西班牙人塞尔吉奥·拉莫斯拒绝了博卡青年队 2025 赛季的邀请。

多家西班牙媒体报道了这名后卫与布宜诺斯艾利斯俱乐部之间谈判的情况。

据这些消息人士透露，38岁的拉莫斯没有接受这一提议，因为他不想在阿根廷定居。

据了解，博卡向这位2010年西班牙世界杯冠军、前皇马球员提供了一份每年500万欧元的合同。