RAE华语节目 (请点击阅读)

新闻的主要内容：

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-总统哈维尔·米莱要求释放在委内瑞拉被拘留的阿根廷宪兵

-玻利维亚司法确认该国前总统埃沃·莫拉莱斯将无法成为 2025 年选举的候选人

-一项调查显示，厄瓜多尔总统丹尼尔·诺博亚是明年选举的热门人选

-据工会称，几乎所有公职人员都通过了米莱政府要求的考试

-体育：埃米利亚诺·马丁内斯再次荣获国际足联世界最佳门将奖

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歌曲：Charly García – Bancate ese defecto / Beto Cuevas – Háblame/ Catupecu Machu – A veces vuelvo

新闻的详细内容:

总统哈维尔·米莱要求“立即释放”因涉嫌间谍活动而在委内瑞拉被拘留的阿根廷宪兵。

总统在一份正式法案中谴责纳韦尔·加洛是被“犯罪独裁者尼古拉斯·马杜罗手下的安全部队”逮捕的。

据米莱说，他犯下的唯一罪行是“去看望他的爱人和孩子”。

委内瑞拉外交部长伊万·吉尔肯定，这位阿根廷人试图以“恐怖计划”进入该国。

吉尔说，这一阴谋是由米莱和其安全部长帕特里夏·布尔里奇策划的。

他在 X 网络上表示：他们发现试图将暴力分子引入委内瑞拉。

大约十天前，加洛试图从哥伦比亚经陆路进入委内瑞拉领土时被捕。

据其家人称，这名宪兵打算探望暂时居住在委内瑞拉的爱人及孩子。

但加拉加斯声称，加洛有环游世界的历史，这引起了怀疑，导致他被捕。

据工会称，大多数公职人员通过了米莱政府推动的考试。

这是由汇集了国家工作人员的工会ATE的里卡多·阿吉亚尔报告的。

据他介绍，96％的人通过了总统府推行的以验证员工的测试。

鉴于结果，阿吉亚尔要求将通过考试的雇员纳入公共行政部门的正式职员。

这些测试是在米莱管理层推动的公共支出削减计划的框架内实施的。

玻利维亚司法判定前总统埃沃·莫拉莱斯不能成为 2025 年选举的候选人。

这确认了去年的一项裁决，即莫拉莱斯只能连任两届。

根据这一裁决，莫拉莱斯被排除在竞选之外，因为他渴望第三次连任。

莫拉莱斯的追随者一直要求授权他参加选举，他们声称莫拉莱斯是司法迫害的受害者。

与此同时，前总统被司法指控人口贩运和虐待儿童，但他断然否认这些指控。

该案源于对前总统与一名青少年之间涉嫌发生关系的调查，他与该青少年生下了孩子。

莫拉莱斯则在社交网络上表示：“#Lawfare是新的秃鹰计划”，是南美独裁政权在70年代迫害反对者的计划。

据他说：“他们不再用子弹谋杀，现在他们通过对受欢迎的领导人的判决来促进道德谋杀。”

一项调查显示，厄瓜多尔总统丹尼尔·诺博亚是 2 月 9 日大选前的热门人选。

根据咨询公司 Comunicaliza 的数据，寻求连任的总统的投票意向为 32.6%。

同时，反对派路易莎·冈萨雷斯以 29.9% 的支持率位居第二。

诺博亚在 2023 年提前选举中获胜，以完成前总统吉列尔莫·拉索的任期。

拉索在政治危机和与立法部门的冲突后不得不辞职。

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体育

埃米利亚诺·马丁内斯再次荣获国际足联世界最佳门将奖。

这位阿根廷国家队球员三年内第二次获得该奖项。

巴西人小维尼修斯荣获世界最佳足球运动员称号。

这位皇家马德里球员与莱昂内尔·梅西、西班牙人拉明·亚马尔、挪威人埃尔林·哈兰德和法国人基利安·姆巴佩等人一起入围。

维尼修斯所在的马德里队的教练、意大利人卡洛·安切洛蒂获得了2024年最佳教练奖。

国际足联最佳奖是根据球迷、记者以及国家队队长和教练参与的投票而颁发的。