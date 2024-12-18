RAE华语节目 (请点击阅读)

新闻的主要内容：

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-米莱总统受邀参加唐纳德·特朗普的就职典礼

-委内瑞拉政府证实拘留了一名被指控从事间谍活动的阿根廷宪兵

-根据官方数据，阿根廷经济再次增长

-巴西：博尔索纳罗参加竞选的伙伴因政变未遂被捕

-科学家警告南极巨大冰山即将崩解

-体育：莱昂内尔·梅西再次成为最佳奖项的候选人

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲：Miguel Bose – Si tu no vuelves / Sting – Ellas bailan solas/ León Gieco – La memoria

新闻的详细内容:

总统哈维尔·米莱受邀参加将于 1 月 20 日举行的唐纳德·特朗普就职典礼。

周二，几家媒体证实了总统将参加这一仪式。

这将是阿根廷国家元首首次见证美国总统宣誓就职。

米莱的此行是他与共和党人特朗普关系密切的另一个迹象，之前阿根廷总统在选举获胜后就已经去美国海湖庄园与他会面。

据阿根廷媒体报道，阿根廷总统在访问华盛顿期间将会见萨尔瓦多总统纳伊布·布克莱和意大利总理乔治亚·梅洛尼。

委内瑞拉政府证实逮捕了一名阿根廷宪兵，并指控其从事间谍活动。

该国内政部长迪奥斯达多·卡韦略确认了对纳韦尔·阿古斯丁·加洛的逮捕，据他说，加洛当时正在寻求进入该国“完成一项任务”。

这位官员在电视讲话中保证，这名宪兵有环游世界的历史，但他的收入无法证明这一点。

加洛在从哥伦比亚经陆路进入委内瑞拉领土时被捕。

据阿根廷政府和宪兵家人称，此行的原因是个人原因，因为他的爱人和孩子居住在委内瑞拉。

阿根廷安全部长帕特里夏·布尔里奇否认了这一他是间谍的指控，并要求释放加洛。

这位官员在社交网络上告诉卡贝洛：“你是一个罪恶而懦弱的独裁政权的走狗。”

她补充道：“绑架阿根廷宪兵并不会让你变得坚强，只会让你感到绝望。”

布尔里奇警告说：“立即释放纳韦尔·加洛，否则后果自负。”

阿根廷经济自一年前哈维尔·米莱就任总统以来首次出现增长。

根据官方统计机构 INDEC 的数据，与前两个季度相比，2024 年第三季度的经济活动增长了 3.9%。

但根据同一消息来源，同比下降了 2.1%。

在此背景下，INDEC 2024 年第三季度进口增长 9.1%。出口同期增长 3.2%。

农业是有所改善的领域之一，第三季度增长了 13.2%。

根据 INDEC 的数据，在同一周期内，建筑业与 2023 年相比下降了近 15%。

巴西前总统贾尔·博尔索纳罗的一名盟友因涉嫌参与未遂政变而被捕。

他是退役将军沃尔特·布拉加·内托，是前总统竞选连任时的副总统候选人。

内托上周末在里约热内卢被联邦警察逮捕。

他被指控参与阻止左翼卢拉·达席尔瓦就职的阴谋，卢拉·达席尔瓦在 2022 年 10 月的选举中击败了博尔索纳罗。

据调查人员称，该计划包括暗杀现任总统。

总统卢拉在谈到布拉加·内托时表示：“如果这些人做了他们想做的事，他们将不得不受到严厉的惩罚。”

英国科学家对世界上最大冰山的崩解发出警告。

这块被称为 A23a 的冰块脱离了南极洲，现在漂浮在南大西洋上。

英国南极调查局的一个团队根据卫星图像揭示了这一点。

其中一位研究人员安德鲁·梅杰告诉媒体，他们正在分析这将对当地生态系统产生什么影响。

A23a的大冰块厚400米，重近10亿吨，表面积约3600平方公里。

据阿根廷媒体报道，它的面积是布宜诺斯艾利斯市的两倍。

科学家估计，冰山将向温暖的水域移动，并逐渐破裂和融化。

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体育

17日，新一期的国际足联最佳奖揭晓，旨在表彰世界足坛最优秀的球员、教练和球队。

获奖者是通过球迷和记者以及国家队队长和教练参与的投票选出的。

在年度最佳足球运动员的提名中，只有一位阿根廷人：莱昂内尔·梅西。

这位迈阿密国际球员将与埃尔林·哈兰德、基利安·姆巴佩、费德里科·巴尔韦德和拉明·亚马尔等球员争夺这一奖项。