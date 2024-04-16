RAE华语节目 (请点击阅读)

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-La inflación continúa descendiendo en Argentina: según cifras oficiales, fue del 11% en marzo

- 米莱总统领导以色列和伊朗冲突紧急委员会

-阿根廷通胀持续下降：根据官方数据，3月份通胀率为11%

- 阿根廷已有近 200 人死于登革热

-对厄瓜多尔司法部门来说，警方袭击墨西哥驻基多大使馆是非法的

- 海地在政府无领袖几周后成立过渡委员会

-体育：联赛杯第一阶段结束，八强名额已定

哈维尔·米莱总统领导以色列和伊朗冲突紧急委员会。

他与部长们一起分析了伊朗向以色列领土发射 200 多架无人机和导弹后的局势。

以色列驻阿根廷大使埃亚勒·塞拉出席了会议，他随后感谢米莱的邀请和对以色列的支持。

会后，玫瑰宫发表声明表示：“阿根廷坚决支持以色列国捍卫其主权”。

在此框架内，政府下令加强约 100 个战略地点的安全，特别是与犹太社区相关的点。

此外，外交部还下令暂时关闭以色列、伊朗、叙利亚和黎巴嫩四个大使馆。

由于中东局势紧张，总统突然暂停对美国和丹麦的访问并回国。

总统在得知阿根廷司法系统做出裁定伊朗对阿根廷遭受的两起最严重的恐怖袭击负责后的几个小时里召开了上述会议。

刑事最高法院裁定，德黑兰策划了 1992 年以色列大使馆的爆炸事件和 1994 年 AMIA 犹太共同基金的爆炸事件。

法院还认定，黎巴嫩民兵真主党在布宜诺斯艾利斯市实施了这些总共造成 100 多人死亡的袭击。

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根据卫生部的最新报告，登革热疫情已造成近 200 人死亡。

据同一消息来源称，目前确诊感染人数已超过 26.9 万人。

受影响最严重的地区仍然是中部地区，近 60% 的病例集中在那里。

最近几天，恰逢气温下降，感染曲线略有下降。

但卫生部呼吁对可能出现的高温保持警惕，这有利于传播病毒的蚊子的繁殖。

根据官方统计机构 INDEC 的数据，阿根廷的通货膨胀继续下降。

根据其最新测算，3月份物价涨幅为11%。

这样，始终根据 INDEC 数据，下降趋势在 12 月 25%、1 月 20% 和 2 月 13% 之后得到验证。

对于经济部长 Luis Caputo 来说，通胀放缓“是米莱总统 12 月就职后实施的计划的结果”。

与此同时，一些行业质疑公共支出削减造成的负面影响，并谴责人们购买力下降。

一方面，各大学呼吁 4 月 13 日de 举行游行，要求更多预算，以回应他们谴责的大学因缺乏资金而即将陷入瘫痪的情况。

此外，主要工会CGT呼吁在5月9日举行大罢工，这将是米莱上任以来的第二次罢工。

劳工部长胡利奥·科尔德罗则批评了此类强制措施，他将其描述为“过期食谱”。

他预计政府将使工资增长高于通货膨胀，但要求在工资协议中承担物价上涨的责任。

厄瓜多尔司法部门认定警方袭击墨西哥驻基多大使馆是非法的。

这是厄瓜多尔国家法院就厄瓜多尔前副总统豪尔赫·格拉斯被捕一事做出的裁决，当时格拉斯正在墨西哥使馆避难。

法院认为，逮捕应该得到墨西哥使馆的批准。

但法官决定格拉斯因腐败罪而必须被关在监狱。

根据厄瓜多尔总统丹尼尔·诺博亚的命令，警方于 4 月 5 日突袭了墨西哥大使馆。

据基多称，墨西哥当局无视了几项交出这位不符合“政治迫害”资格的前副总统的请求。

墨西哥政府则宣布将向国际法院谴责厄瓜多尔侵犯其大使馆主权。

海地总理阿里尔·亨利辞职后，经过数周的无序状态，终于成立过渡委员会。

这一加勒比国家的主要政党在该机构中都有代表。

其目标之一是在严重暴力危机和大部分领土处于武装犯罪团伙控制的情况下恢复秩序。

据联合国称，一月至三月记录了超过 1500 起谋杀案。

此外，首都太子港的机场在遭受帮派袭击后仍然被关闭。

过渡委员会还计划将大选日期定在 2025 年，这将是十年来的第一次大选。

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体育

阿根廷足球第一级别联赛联赛杯的小组赛已经确定。

在A组中，以下球队有机会晋级四分之一决赛：阿根廷青年队、巴拉卡斯中央队、河床队、塔勒雷斯科尔多瓦队、独立队和贝莱斯队。

与此同时，B组的戈多伊·克鲁斯·德·门多萨已经确保出线。

该地区的其他三个席位由学生队、博卡青年队、竞技俱乐部、捍卫正义队和拉努斯队争夺。

尽管如此，莱昂内尔·梅西还是以首发身份回归迈阿密国际队，球队以3-2的比分战胜了做客的堪萨斯城队。

阿根廷国家队队长伤愈后从一开始就上场并踢进一球。

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美洲是新闻

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诺博亚坚称，他对突袭墨西哥驻厄瓜多尔大使馆事件并不后悔

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米莱表示，阿根廷通过改革二十年后可能会像德国一样

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巴西呼吁伊朗-以色列冲突各方保持最大限度的克制

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厄瓜多尔总统丹尼尔·诺博亚保证，他并不后悔下令袭击墨西哥驻基多大使馆，以逮捕墨西哥给予庇护的拉斐尔·科雷亚政府的副总统豪尔赫·格拉斯（2007-2017）。

诺博亚在上周接受澳大利亚 SBS 频道采访时表示，这是自厄瓜多尔与墨西哥的危机爆发以来总统首次与媒体互动。

面对国际社会几乎一致谴责破坏大使馆不可侵犯权的行为，诺博亚表示，他这样做是因为他的政府认为墨西哥是首先违反国际法的国家。

诺博亚宣称：“我们必须采取行动，我们必须做出决定，因为我们知道格拉斯有一个逃跑计划。”

他补充说：“我们谴责一些政府打着政治避难所的幌子利用大使馆，这实际上是有罪不罚的，大使馆成为了让罪犯免于刑罚的地方。”

厄瓜多尔总统回顾说，《加拉加斯庇护公约》规定，不能向因普通罪行在普通法院受到起诉的人提供庇护。

2016 年发生强烈地震后，发出对这位前副总统的逮捕令和预防性拘留。

在本案中，他因重建工程而被指控涉嫌挪用公款。

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阿根廷总统哈维尔·米莱 (Javier Milei) 在接受极端保守的美国主持人本·夏皮罗 (Ben Shapiro) 采访时表示，通过改革，阿根廷可能会在 20 年后变得像德国一样，该采访于4月14日播出。

在总统近日访问美国期间与这位记者进行的近一个小时的谈话中，米莱指出，他希望他的国家再次接受西方价值观，“再次成为一个发达国家”。

米莱在接受采访时表示：“事实上，根据我们在第一个月推出的改革措施，如果所有改革措施都继续有效，阿根廷的排名将提高 90 位，二十年后阿根廷可能会变得像德国一样。”

总统还强调，如果今天在他的国家再次举行选举，他将以比去年更高的百分比获胜，并且“在第一轮”获胜。

米莱表示，他的支持率和投票意向的增加意味着“文化之战正在取得成果，阿根廷人决定成熟起来，穿上长裤，一劳永逸地开始做正确的事情。”

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巴西政府4月15日呼吁伊朗和以色列冲突各方保持最大限度的克制，并敦促国际社会“动员起来避免战争升级”。

巴西外交部的照会指出：“巴西呼吁有关各方保持最大限度的克制，并呼吁国际社会动员努力避免局势升级。”

此外，巴西还敦促在这些国家的同胞“遵循巴西大使馆电子网站和社交网络上发布的指导方针”。

自加沙地带战争爆发以来，路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦总统的政府就对西岸和其他国家的敌对行动扩大可能造成的破坏性潜力发出警告。